斗六市長選舉 綠尹伶瑛表態 藍三強相爭

前立委尹伶瑛13日宣布投入斗六市長選戰，預料可順利獲得民進黨提名。（周麗蘭攝）

下屆斗六市長選舉民進黨苦找不到合適人選，前立委尹伶瑛13日表態投入選戰，預料可獲民進黨提名，強調將以3C（Challenge、Change、Chance）來打選戰。國民黨籍斗六市長林聖爵今年任滿8年即將卸任，力挺7連霸的市民代表會副主席黃尤美接棒。前立委許舒博之妻、縣議員賴淑娞亦有意角逐，連任3屆縣議員的林岳璋也評估是否參選。

目前黃尤美已表態參選，並展開選戰暖身，但賴淑娞與林岳璋均尚未正式表態。

尹伶瑛曾任林內鄉湖本村長、雲林縣議員，民國93年以台聯黨提名當選立委，97年連任失利，與夫婿經營生技公司，後來加入民進黨，曾擔任台船法人代表董事，今年剛卸任。

尹伶瑛13日在縣議員張維崢、蔡岳儒陪同下於民進黨團宣布參選斗六市長；日前坊間傳出尹將參選斗六市長，政界也嚇一跳。

尹伶瑛表示，她對公共事務充滿熱情，在大家推薦之下，願意勇敢來承擔參選斗六市長選舉，斗六市民素質很高，有很多中間選民，以她的條件與態度，相信會讓中間選民有感。

但她也坦言，參選斗六市長是「Mission impossible」（不可能的任務），她將以Challenge（挑戰）、Change（改變）、Chance（機會）的「3C」理念參選。

媒體詢問尹的出生年分，尹回答，雖然是1957出生，但她沒「三高」，每周去溪頭天文台挑戰17公里4個小時，身心保持很好的狀態，有力氣、價值來為大家做事。

蔡岳儒表示，尹伶瑛歷練也很完整，是第一個從國會議員回歸參選縣轄市長的人，她絕對是斗六市長最佳人選。張維崢指出，尹伶瑛勇於承擔，也是他的學習榜樣。

民進黨雲林縣黨部19日起舉行鄉鎮市長選舉登記籍領表，尹伶瑛預料可順利獲得提名。