斗六市雲林國小32週年校慶運動會 表揚11位傑出校友為母校爭光

▲張嘉郡委員特地��校，頒證雲林國小傑出校友獎座。（雲林國小提供）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林國小於12月20日（星期六）上午8時30分起，在該校運動場舉辦32週年校慶運動會，立法委員張嘉郡、斗六市長林聖爵及議員、代表、里長等貴賓，偕同社區民眾一同進入校園，為孩子加油喝采。

今年校慶運動會的一大亮點，特別規劃表揚11位傑出校友，他們在教育、產業、運動、公共服務、文化藝術等不同領域中深耕努力、卓然有成，不僅為母校爭光，也成為學弟妹學習的典範，展現雲林國小深厚的人才培育成果。

校長關勝周於致詞中表示，校慶不僅是歡慶學校生日，更是凝聚校友、家長與社區的重要時刻。他勉勵孩子在學習與競賽中，專注把每一件事做好、成為最好的自己，並期許透過傑出校友的生命故事，引導學生勇於追夢、踏實前行。

▲小朋友以大會舞，揭開了序幕，整個會場洋溢著青春活力。（圖/雲林國小提供）

家長會長劉季衡表示，運動會不只是競速與名次的較量，更是品格教育的重要場域。他期盼孩子在活動中能發揮運動家精神，學習遵守規則、尊重對手、團隊合作與永不放棄，並感謝學校用心營造親師生共同參與的學習舞台。

輔導會長賴洧勝也肯定學校長期重視孩子全人發展，透過校慶活動串聯親師生與社區力量，讓孩子在歡樂中學習，在實踐中成長。

傑出校友胡智強指出，無論身處哪一個領域，踏實、負責與持續學習，都是面對挑戰最重要的力量。他勉勵學弟妹要珍惜在校學習的每一天，勇於嘗試、不怕失敗，培養良好品格與堅持的態度，未來定能找到屬於自己的舞台。