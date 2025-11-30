「斗六市114年優良志工楷模表揚暨績優社區、大旗艦社區、暴力防治社區表揚大會」

「斗六市一一四年優良志工楷模表揚暨績優社區、大旗艦社區、暴力防治社區表揚大會」。(記者劉春生攝）

▲「斗六市一一四年優良志工楷模表揚暨績優社區、大旗艦社區、暴力防治社區表揚大會」。(記者劉春生攝）

一一四年度「斗六市優良志工楷模暨績優社區、大旗艦社區、暴力防治社區表揚大會」於(十一月二十九日 星期六）上午八時三十分時起於斗六市公所斗六廳隆重登場，來自各里、各社區推薦的一百二十六位環保志工楷模、九十二位社福志工楷模、一個績優社區、五個大旗艦家族社區、三個家庭暴力防治社區，接受公所公開表揚，由市長林聖爵親自頒獎，表達衷心的敬意與感謝。

廣告 廣告

市長林聖爵表示，斗六市目前有環保志工約兩千一百七十人及社福志工約一千一百人，每一位志工楷模都有著一顆無私奉獻、積極、負責且熱心助人的心，默默付出且不求回報的態度，非常值得我們效法，也期待更民眾都能加入志工行列，作伙來服務一起讓斗六更溫暖、更進?。

「最美麗的身影」~環保志工及社福志工

我們熟知的環保志工，是一群為斗六市的環境整潔，付出多年且盡心盡力的夥伴們，他們維護市容美化，貢獻不遺餘力，讓大家有一個乾淨且舒適的生活的環境。

而帶給大家感到幸福的社福志工，平時熱心公益，憑藉著大公無私的精神，除了在長青食堂、關懷據點協助，讓長者們能享用到熱騰騰的午餐之外，也引領社區長者培養有興趣休閒活動，帶給他們滿滿的樂趣與信心，期望能有更多的社福志工延續這種大愛精神。

表揚活動現場特別安排各志工楷模、大旗艦家族社區、家庭暴力防治社區頒獎等，受表揚者與家屬合照獻花，更有許多社區的志工陪同參與活動，場面相當溫馨。

另狂賀斗六市八德社區德社區代表斗六市參加衛生福利部「一一四年度社區發展工作金卓越社區選拔」榮獲績效組優等獎??及由八德社區擔任領航社區帶領江厝、長平、長安及溝埧等四個社區為協力社區，代表雲林縣爭取全國（衛生福利部）旗艦型計畫並榮獲補助，今年已執行第三年績效斐然、還有家庭暴力防治旗艦社區:由虎溪社區擔任領航社區，三平、明德等兩個社區為協力社區，聯合申請雲林縣政府旗艦型計畫並榮獲補助，豐碩成果展，深獲上級單位的肯定，林市長特頒贈匾額以予肯定及鼓勵。

主辦單位也特別邀請珍籟響樂團?克斯風演奏暖場，揭開活動序幕，會中並穿插各社區精采表演，有大旗艦社區社福音樂劇聯合表演及八德社區的舞蹈表演。由各社區帶來充滿活力、生動表演帶動現場歡樂的氣氛，也讓活動畫下圓滿句點。