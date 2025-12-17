斗六幼兒園畢旅「澳門4天3夜」取消了！園方曝原因

雲林斗六一間幼兒園近日安排畢業旅行，地點為澳門、珠海4天3夜，團費每人2萬5400元，讓家長驚呼「幼稚園畢業旅行那麼卷的嗎？」，貼文曝光引發熱議。不過園方今（17）日公告，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消。

此事起因為家長在Threads公開畢旅通知單，幼兒園預計明年5月16日至19日舉辦親子畢業旅行，地點選在澳門，大人、小孩占床每位團費2萬5400元，3至11歲小孩不占床團費2萬3400元，嬰兒6200元；團費包含領隊、導遊小費以及園區定點至機場來回接送。

對此，許多網友紛紛回應，「真心覺得澳門不適合小孩子去」、「好妙，為什麼幼兒園出國會選澳門」、「為什麼幼兒園畢旅要去澳門？再說澳門有這麼貴嗎？」、「應該是要去珠海海洋王國啦，很適合小朋友」。

園方說明，由於先前老師們員工旅遊到珠海，認為行程適合親子同遊，才會規劃這次畢旅，希望讓孩子們留下特別的回憶；不過園方今日貼出取消公告，「感謝家長們透過網路與各種管道給予園方寶貴的提醒與建議，讓我們能更周全地思考。針對115年國外親子旅遊，因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消本次規劃。誠摯感謝家長的關心、提醒與體諒，我們將持續以孩子的安全、學習與幸福為最重要的考量」。

