斗六慈濟簡瑞騰院長、志工陳春菊獲雲林醫療奉獻獎

斗六慈濟簡瑞騰院長（右）、慈濟志工陳春菊分獲雲林醫療服務奉獻獎及全人關懷典範獎

雲林縣政府衛生局12月14日舉行「第5屆慈愛雲林醫療奉獻獎」頒獎典禮，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲頒「醫療服務奉獻獎」、慈濟雲林人醫會幹事陳春菊師姐則獲「全人關懷典範獎」。兩人長年深耕雲林，以專業與慈悲陪伴在地居民，為偏鄉醫療寫下溫暖動人的篇章。

簡瑞騰院長行醫三十餘年，從花蓮慈院骨科、竹山秀傳醫院，而後於公元2000年回到故鄉大林，目前擔任大林慈濟醫院副院長外，更於2019年接任斗六慈濟醫院院長，腳步始終踏實。他接任院長前，斗六慈院仍只是診所，醫療資源有限，許多雲林鄉親一旦遇上重大疾病便得舟車勞頓，四處求醫。他深知偏鄉醫療落差帶來的痛苦，毅然承擔責任，帶領團隊一步步擴展醫療能量，增設門診、病房與手術室，將小規模診所打造為今日能提供完整照護的社區醫院，實踐「小而專」的醫療願景。

在臨床上，他以脊椎矯正手術造福無數病人。曾有七旬農夫因多年駝背求治，在手術後重新挺直腰桿；也有長年飽受頸椎壓迫折磨的美容師，術後擺脫眩暈、頭痛之苦。除此，更有來自全國各地罹患退化性關節炎的患者，在接受人工關節置換術後，重拾生活品質。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲頒「醫療服務奉獻獎」

簡院長除了醫術精湛，更積極帶領醫院同仁走入社區，結合縣府資源與慈濟志工，舉辦大型健康篩檢與衛教活動，無數鄉親得以在地完成完整檢查；他也帶領同仁與志工深入弱勢家庭，協助清掃、改善居家環境，讓一家人在困頓中重新獲得力量。在院方紀錄中，他帶領志工淨灘、參與國際義診、陪伴弱勢家庭的身影，處處展現醫者的人文關懷。

此外，長年守護斗六慈濟醫院的慈濟志工陳春菊師姐，自1999年加入慈濟後，便投入醫療志工與社區服務，並於2004年起全心擔任雲林慈濟人醫會幹事，至今已服務超過21年。她熟悉長者與病患需求，除每個月都帶領醫護志工到各地往診外，更定期走入古坑桂林「無醫村」，舉辦兩個月一次的義診。從聯繫醫師、安排藥品到規劃路線，全由她一手包辦。

在一次往診途中遇到豪雨及大樹倒塌阻斷道路，部分志工想折返，她卻堅定地說「有人在等我們，不能讓他們覺得被遺忘。」最終帶領團隊排除障礙如期抵達。疫情三級警戒期間，即便義診暫停，她仍堅持安排送藥到府，確保慢性病人不中斷治療；也曾陪伴癌末病人直到人生最後一刻，讓家屬哽咽表示「若不是春菊師姐，我們早就撐不下去了」。

除了偏鄉服務，陳春菊師姐長期在斗六慈濟醫院擔任醫療志工，協助導引、陪伴病家、化解緊張情緒，為醫護與病患之間搭起一座穩定的橋梁。她的無私付出，也感召許多在地醫護加入人醫會，讓愛的力量持續在雲林擴散。

「慈愛雲林醫療奉獻獎」旨在表揚長期在基層、偏鄉或特殊醫療領域默默付出的醫療工作者。簡瑞騰院長以醫術與人文打造偏鄉醫療的堅實後盾；陳春菊師姐則以「退休不退志」的精神陪伴弱勢、守護偏鄉。他們的故事，是雲林最溫暖的力量，也讓「守護生命、守護健康、守護愛」不再只是口號，而是一天天紮實落實的行動。

雲林縣長張麗善及衛生局長曾春美祝賀簡瑞騰院長獲獎

撰文／黃小娟；攝影／蔡蕙雯