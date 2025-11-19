斗六扶輪社捐贈火場後勤照護裝備、器材 總價三十五萬元

斗六扶輪社捐贈雲林縣消防局總價三十五萬元，火場後勤照護重要裝備與器材。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣消防局獲斗六扶輪捐贈總價約三十五萬元的消防火場後勤照護五大任務所需重要裝備與器材，十九日下午由地區總監莊和達與社長謝醴洋代表捐贈，消防局林文山局長代表受贈並頒感謝狀。

斗六扶輪社捐贈項目涵蓋消防火場後勤照護五大任（R.E.H.A.B.）所需多項重要裝備與耗材，總價值約三十五萬元，包括水冷扇、循環扇、保冰桶、冰敷袋等，用於現場通風及降溫；電暖扇與紙浴巾可在水域救生或冬季救災時提供人員保暖；摺疊桌椅可做為救災人員休息空間，亦能支援指揮人員進行兵棋推演。

另有，車邊帳及戰神帳（含側帳）能提供遮陽、擋雨與風避處。發電機、汽油桶、儲能電池與照明燈，可支援長時間或夜間救災；血壓計、血氧計、額溫槍等生命徵象監測裝備，可即時評估人員狀況。該批設備有助完善後勤照護作業，強化消防人員在長時間救災（如搜溺）等高強度勤務中的健康與安全，全面提升現場救災效能與保障。

社長謝醴洋說，擔任斗六義消顧問多年，深刻了解警義消救災的辛勞與風險。隨極端氣候日益嚴重，近年高溫環境已有多位同仁在任務中出現熱衰竭情形，若現場能提供完善休息區、降溫設備與補給措施，能有效降低熱傷害對警義消的衝擊，確保執勤安全。

局長林文山感謝斗六扶輪社善心義舉，希望此次的捐贈能拋磚引玉，成為社會各界共同關心、支持消防工作的良好示範，攜手共創更安全、更美好社會。