斗六拖吊場對面待轉格常被誤認 被戲稱「最賺停車格」

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗六有一處待轉格，經常被民眾誤認成停車格，停車被拖吊，由於對面就是拖吊場，也被民眾戲稱為台灣最賺錢的停車格。

可以看到網友拍下待轉格內寫著被拖吊車號、拖吊場名字、聯繫電話以及拖吊時間，還在格內寫下「二段式待轉格」。此畫面也讓網友笑喊「這是斗六最賺錢的待轉區」、「高業績待轉格，專打不長眼」。

