斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮

農曆春節腳步近了，不少民眾會來到廟宇點光明燈、平安燈，祈求來年平安順遂，事業興旺。雲林西螺福興宮，廟內限量百盞的殿前光明燈，已經有超過九成登記續點，其中三成來自西螺果菜市場相關企業。另外，斗六震天府推出祈福活動，只要來點燈，廟方就送開光加持過的翡翠福牌，讓信徒隨身配戴。





只要來斗六震天府點燈祈福 就可以得到限量的翡翠福牌。（圖／翻攝畫面）









翡翠福牌擺在桌前，由道長開光加持，限量福牌一共3888個用的是高級翡翠打造的，這是雲林斗六震天府推出的祈福活動，只要來廟宇點燈，就送量翡翠福牌，就有民眾來點燈，祈求來年平安。震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，廟方說，今年贈送翡翠福牌，要讓王爺跟信徒結緣，廟方推出祈福活動，送翡翠福牌還要發美金紅包也有擲筊拚發財金，預料過年期間將湧排隊人潮。

西螺福興宮表示 續點燈已經有九成登記 其中３成來自西螺果菜市場的業者。（圖／翻攝畫面）









接著鏡頭轉到西螺福興宮，宮廟內掛滿燈籠，這些都是信徒點光明燈，廟方說，已經有九成登記續點，其中3成來自西螺果菜市場的業者，廟方表示，信徒續點的燈，位置不會變動，但若沒續點，燈籠會被拿下來，讓信徒帶回家。農曆春節腳步接近，民眾拜廟點燈祈福，發願希望，新的一年能夠平安順遂。





