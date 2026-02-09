斗六果農導入遠端智慧管理 無花果良率提升至95%

果農透過手機連線操控，人不用到果園裡就能將天窗帆布開關，避免果樹因氣溫太高或太低影響生長。在斗六市種植無花果的劉姓農民說，以前只要碰到下雨天果實幾乎全損壞，現在導入智慧天窗與噴灌系統，能讓農民省時又省工，提升果良率至95%。

斗六果農劉茂鑫指出，「現在在遠端透過手機，我們就可以管理整個現場、管理果園，不管我們走到哪裡，只要打開手機就可以看到我們現在果園的狀況。」

雲縣府農業處副處長蔡耿宇說明，「補助的項目其實非常多元，看會因應每一種作物需求。以水稻來講，可能希望做微氣象站去做監測，做大數據去分析，另外蔬菜類也是類似。」

雲縣府農業處表示，近年來極端氣候頻繁，為了提升農民經營韌性與競爭力，已連續3年推動智慧農業創新事業補助計畫，包含灌溉節水、環境感測、氣象監測等，建構適地適作的智慧化產業升級轉型。

雲林縣縣長張麗善回應，「都是現在導入的智慧科技，那雲林縣今年度（115年）大概編列1500萬，輔導將近39位農民，這當中有很多農民他們都感受很深，現在面對極端氣候，如果我們沒有藉用智慧科技的話，那我們面對氣候的變遷真的非常難以因應。」

雲縣府農業處表示，全縣目前約有50處場域申請創新事業補助，農作種類包括蔬菜、果樹、水稻等，希望藉由精準自動化系統能有效提升傳統農業管理不便。今年預計3月份會再舉辦說明會，鼓勵農民升級轉型種植高經濟作物提高收入。