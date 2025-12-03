中部屋頂防水保養工程案例，透天厝屋頂施作多層塗料，預防天花板滲水問題（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

中部抓漏職人故事 雲林防水工程品牌的起點

雲林抓漏品牌鉦新防水工程行的創業故事，起點其實相當樸實。創辦人林鉦庭原本在工廠上班，某天一位朋友隨口邀約：「要不要來學看看抓漏？」沒想到這一句話，成了他人生的轉捩點，並在後續服務的過程，從真正改善居民品質中獲得成就感。從 22 歲開始接觸防水領域，到如今 35 歲，已經累積了 11 年的專業經驗，如今已是資深坊水抓漏植人的他，於2022 年 8 月 3 日，正式成立這間斗六防水工程行，以自己的名字為品牌背書。

雲林灌注止漏專業團隊，有效解決長期漏水困擾（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

細心施工的堅持 斗六專業止漏工程守護生活品質



創辦人常說：「真心把每一件防水做到最好。」在他眼裡，「抓漏」不僅僅只是工程，而是一種能改善居民生活品質的專業服務。當屋主在雨天不再為滴水困擾，當牆面壁癌被處理乾淨，生活的舒適與安全感便重新回到家中。這份守護居住品質的信念，正是斗六抓漏品牌鉦新防水工程行在雲林防水補漏領域中脫穎而出的理由。

中部頂樓加蓋漏水修補，確保鋼構建築與浪板屋頂安全（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

多雨氣候下的機會與挑戰 中部防水抓漏市場觀察



面對台灣潮濕多雨的氣候，防水工程需求極大，挑戰也不少。林鉦庭坦言，早期建築結構的水泥強度普遍比現在高，如今因為數值下修，加上建材多樣化，使得他在進行雲林屋頂補漏時必須講求精準。他認為這是機會也是挑戰，因為現代材料往往具備檢測報告，可以提供更科學的施工依據，讓鉦新的斗六專業防水工程更具可靠性。



他也觀察到，市場需求多半來自「急救型」客戶。許多民宅屋主總是等到真的漏水了，才臨時尋找雲林漏水修繕團隊來搶修。因此，鉦新大部分的案件才會集中在中部屋頂防水上。創辦人呼籲，防水並非只能亡羊補牢，更能透過預防性施工，降低日後的花費與生活困擾。

針對電梯機坑地下水滲入問題，抓漏施工團隊進行高壓止水灌注作業（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

雲林防水工程行的野心 中部抓漏結合外牆彩繪

展望未來，他希望能跨出傳統防水領域，嘗試異業合作，例如結合外牆彩繪，讓防水工程除了修補與加固外，更能成為建築美學的一部分。這樣宏大的企圖心，不僅展現了鉦新防水工程行的無限可能性，也為中部防水市場帶來全新的想像。未來，品牌將持續以專業與真心，為每一個家庭與建築撐起一道最可靠的防線。



還想了解【鉦新】更多嗎？以下整理常見問題與解答 幫助您快速掌握這間斗六防漏工程品牌的服務特色與保障



Q1：【鉦新防水工程行】的防水施工有保固嗎？

A1：是的，該公司提供 3 至 5 年保固，讓消費者在面對漏水或壁癌問題時更安心。



Q2：【鉦新防水工程行】是否能處理壁癌或外牆滲水？

A2：是的，除了屋頂補漏，這間斗六壁癌處理工程團隊也承接外牆高壓灌注與壁癌去除，並依現場狀況規劃工法，適合老屋翻新或社區大樓維修。



Q3：【鉦新防水工程行】價格會不會很高？

A3：有些客戶認為價格並非中南部抓漏業內最低，但同時肯定其用料厚實、施工專業，性價比合理。公司也會依預算設計不同方案，保持彈性選擇。



Q4：除了防水抓漏，鉦新還提供哪些服務？

A4：除了常見的雲林屋頂漏水修繕與止漏工程，也能處理鐵皮屋隔熱、外牆彩繪翻新，讓防水修繕結合建築美學，提升整體居住品質。



【鉦新防水工程行】

地址：雲林縣斗六市建興路13-1號

連絡電話：0905-536-599

官方 Facebook：https://rink.cc/64ib7

Google 地圖：https://rink.cc/d31k4

（最新資訊請以商家公告為準）