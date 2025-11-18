斗六民生南路人行道計畫 張麗善：良性溝通打造雙贏建設

斗六市長林聖爵帶領贊成方的斗六市民至議會向雲林縣長張麗善遞交陳情書／翻攝照片





雲林縣斗六市民生南路新建人行道計畫掀起贊成與反對討論，斗六市長林聖爵今天(18日)帶領贊成方的斗六市民至議會向雲林縣長張麗善遞交陳情書。張麗善表示，施政建設出現贊成與反對聲音很正常，縣府以尊重態度面對所有聲音，也請市公所持續良性溝通，凝聚最大共識，打造雙贏政策，使建設真正成為全民共享的成果。

斗六市長林聖爵與數百位斗六市民、身障團體今天中午前往議會，向議長黃凱、縣長張麗善陳情，呼籲支持市區道路新建人行道計畫。林聖爵表示，新建人行道建設是交通安全議題的倡議，同時是城市轉型、人本經濟與社會平等的對話。市公所會再召開說明會，繼續與商家、居民溝通。

林聖爵指出，民生南路設置人行道依國土署指導，車道寬度由3.7公尺調整為3.2公尺，不僅未減少車道數量，同時可增加汽、機車停車格，及增設4處卸貨區。其效益為提升商圈吸引力、增加沿街店面價值，降低交通事故社會成本，是車輛通行、商圈發展及行人安全三贏的建設。

張麗善說，斗六市在林聖爵市長與團隊努力下，地方建設逐步展現成果。市區人行步道設置由斗六市公所主責辦理，任何重大工程在推動初期都可能帶來陣痛，店家與居民基於自身權益與生活考量提出意見，均是合情合理，縣府會以尊重及開放的態度面對所有聲音，也請市公所持續與地方良性溝通，回應民眾關切，凝聚最大共識，讓地方需求與工程效益取得平衡，使建設真正成為全民共享的成果。

