斗六溪洲國小校慶 環保品德教育扎根

雲林斗六溪洲國小74週年校慶，邀請慈濟大愛媽媽，設置DIY環保攤位與益智遊戲。師生及家長透過回收手作，體會環保精神，也藉此將環保觀念與品德教育，扎根校園。

「愛護我們的地球。」

利用回收材料製作成環保響板，響亮節奏中，小朋友玩得開心、學得投入。

「床前明月光 疑是地上霜。」

溪洲國小學生 林威廷：「剛剛做的是環保回收的蓋子，很神奇 可以做打響板。」

雲林斗六溪洲國小，歡度74周年校慶，邀請慈濟大愛媽媽一同參與，透過DIY活動，宣導環保觀念。

慈濟志工 蔡玉錦：「從這個環保響板的製作當中，小朋友就會引起他的關注，引起他的興趣來做環保，來了解我們的環保十指口訣。」

溪洲國小校長 陳雅芳：「從一二年級，從小就可以扎根環保的概念，這一點真的很謝謝慈濟，走入校園。」

「然後這樣 出來了。」

不只小孩，現場也規劃適合大人的互動遊戲。

慈濟志工 黃昇傑：「擺設茶席 還有環保攤位，還有腦適能的一個益智遊戲。」

六合國小校長 李盈萩：「這樣子的一個學習，還有學習的模組跟教具，是非常值得適合推廣的。」

透過動手體驗，大小朋友共同學習，讓環保與品德教育，走進生活，自然實踐。

