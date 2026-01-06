斗六燈會池光之翼10日啟燈 串聯老街燈海活絡觀光 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】115年斗六燈會將以「馳光之翼」為主題，本（1）月10日（六）在斗六市膨鼠森林公園，進行結合藝文展演與光影饗宴啟燈晚會，將透過精彩的舞台演出與燈光亮燈儀式，為「115年斗六燈會」揭開序幕，期盼吸引外地遊客蒞臨斗六觀光，帶動在地餐飲、休閒及文創等相關觀光產業消費，提升城市整體觀光能量。

115年斗六燈會將以「馳光之翼」為主題，本（1）月10日（六）在斗六市膨鼠森林公園，進行結合藝文展演與光影饗宴為啟燈晚會揭開序幕。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市公所辦理今（115）年斗六燈會，特以「馳光之翼」為年度主題，跳脫傳統馬年意象，以純白、乘風翱翔的獨角獸伴著雲朵展開繽紛彩翼，引領斗六邁向幸福與希望的城市願景；也特別在膨鼠森林公園精心規劃多組兼具文化創新與藝術美感的光影裝置，加入逗趣變種吉娃娃、斗六在地農產元素等燈具，透過燈光、造型與場域光環境設計交織，營造獨具特色的城市燈會景觀，讓市民與遊客在夜色中感受斗六溫暖而充滿活力的城市樣貌，以活絡斗六市觀光效能。

膨鼠森林公園精心規劃多組創新具藝術美感的光影裝置，營造獨具特色的城市燈會景觀。（圖／記者簡勇鵬攝）

本（1）月10在膨鼠公園的啟燈晚會，為強化活動活力，特別邀請小男孩樂團、伯爵白樂團及ZORN等表演者，希望吸引更多年輕族群來到雲林認識斗六，當天亦安排震撼水鼓表演作為開場，以及深受大小市民喜愛之小丑雜耍秀與神奇魔術秀，希望讓大家賞燈外也能在膨鼠森林公園全場域享受不同的藝術文化魅力，以及展現斗六膨鼠森林公園包括夜間活動的全時段休憩功能。

斗六燈會活動現場，民眾只要拍照打卡，可在指定時間點兌換搶先釋出之馬年小提燈，共計500份送完為止。（圖／記者簡勇鵬攝）

市長林聖爵表示，這次啟燈晚會活動亦串聯「斗六舞藝節」活動，規劃多元舞蹈展演內容，其中土風舞是一項不分年齡、無須舞蹈基礎即可參與的全民運動，藉由舞蹈交流，不僅有助於增進人際互動亦能提升生活品質；且這次活動不僅是一場燈會展演或單一舞蹈交流，而是一場融合文化、藝術、運動與社交的戶外藝文盛會。透過舞藝節展演活動與啟燈晚會相互串聯，形塑多元且具延續性的帶狀夜間活動，讓民眾在不同時段、不同場域皆能體驗斗六夜間魅力，進一步提升城市觀光吸引力，展現斗六深厚的文化底蘊與創新能量。

透過燈光、造型與場域光環境設計交織，營造獨具特色的城市燈會景觀，讓市民與遊客在夜色中享受視覺感官的城市樣貌。（圖／記者簡勇鵬攝）

林聖爵指出，為讓民眾預先體驗提燈樂趣，現場將進行「與現場燈具合影打卡」活動；民眾只要拍照打卡，可於指定時間點兌換搶先釋出之馬年小提燈，共計500份，希望讓燈區充滿迎接新年之幸福氛圍感。