斗六社區心理衛生中心揭牌 雲林完成韌性心理健康金三角

斗六市社區心理衛生中心今(30) 日上午揭牌，完成建立雲林心理防護金三角的里程碑／雲縣府提供





為讓民眾能獲得即時與適切的心理支持，雲林縣政府今(30) 日舉辦「幸福雲林 246，斗六心衛 Ready Go」斗六市社區心理衛生中心揭牌，由縣長張麗善、衛福部心理健康司長陳柏熹及衛生局長曾春美等共同揭牌，加上已建置的東勢及二崙心衛中心，完成建立雲林韌性心理防護金三角的里程碑。

縣長張麗善表示，為了守護鄉親身心靈的健康，全縣分三區布建三處心衛中心，110、111 年已分別布建東勢鄉及二崙鄉心衛中心，加上今日揭牌的斗六市社區心理衛生中心，完成三中心多元連結，構築縣內完整的心理健康照護網絡。

斗六心衛中心與長照中心、斗六市衛生所合署辦公更是一大特色，結合公共衛生、醫療保健、長期照護及心理健康等資源，共同打造整合式的社區健康服務據點，落實推動「身心健康、全人照護」的理念，讓健康促進與關懷照護更貼近民眾生活。

張麗善說，斗六市是雲林縣的首善之都，而且是我們高齡長者人數最多的一個鄉鎮，在斗六市成立心衛中心亟為重要，透過心衛中心的輔導讓鄉親在心裡有壓力或情緒困擾時，透過專業及醫師的開導，可以適度找到慰藉與出口，讓壓力趨緩，修護心理健康。

張麗善強調，縣府將持續整合社區、醫療、教育及社福資源，打造更緊密的社區心理健康服務網絡，讓「心理健康」不再是口號，更是實際行動，陪伴每一位雲林鄉親安心生活、邁向穩健而踏實的心理健康之路。

衛生福利部心理健康司長陳柏熹表示，斗六心衛中心是雲林的第3處社區心理衛生中心，也是全國的第71處，社區心理衛生中心是社安網政策裡面非常重要的一環，它是很重要的人與人的連結，除了在醫院醫療之外，在社區關懷也非常重要，這邊有專業人員進行心理服務及專業訪視，歡迎鄉親走進來紓壓；雲林有很多會所及社區資源，不管是衛政或社政彼此連結，相信在中央及地方的合作下，雲林是一個美麗的地方。

衛生局長曾春美指出，斗六心衛中心服務範圍涵蓋斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉及大埤鄉，可充分協助民眾連結精神醫療資源，並作為心理健康服務的核心樞紐，團隊包含執行秘書(督導)、心理輔導員、心衛社工、關懷訪視員、護理師、臨床心理師、諮商心理師及職能治療師等專業人員，可提供完善的心理健康照護，包括社區精神病人、自殺通報個案關懷訪視、合併多重議題個案處遇、心理諮商、酒網癮防治、心理健康促進宣導活動等，讓民眾能獲得即時與適切的心理支持。

曾春美表示，為提升民眾心理健康知能，我們積極推廣「心情溫度計」做為自我情緒檢測工具，並宣導「1 問、2 應、3 轉介」的珍愛生命守門人技巧，鼓勵民眾關心自己與周遭親友的心理狀態，及早識別危險信號，在社區培力第一道防線。也在全縣 20 個鄉鎮市衛生所提供免費心理諮商駐點服務，讓心理健康服務深入社區零距離。

衛生局表示，若民眾或親友面臨心理壓力、情緒困擾或危機，亦可撥打衛生福利部 24 小時安心專線 1925（依舊愛我），將由專業人員提供即時線上協助與陪伴。

