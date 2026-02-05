斗六糖廠活化 變身竹創基地

竹編的籃子隨意掛著，融入竹創基地氛圍中。（周麗蘭攝）

擁有百年歷史的舊斗六糖廠停產關廠至今閒置32年，雲林縣府4年前以綠美化代管方式，向台糖公司取得3.9公頃土地使用同意，自編預算逾1.2億元保留倉庫結構進行修復，打造成「竹創基地」重生，5日開箱令人驚豔，延續斗六人對糖廠的記憶，未來也將作為草嶺石壁孟宗竹疏伐後做成文創商品的基地。

斗六糖廠於1908年創立，關閉後廣達13公頃的糖廠閒置迄今，歷屆雲林縣長都希望活化它，張麗善動作積極，民國111年取得3.9公頃土地使用權，打造成竹創基地。

縣府4年前以「竹創基地」為主題挹注1.2億元於景觀營造及空間再生時，民眾曾有疑問，5日開箱令人驚豔，保留糖倉牆體、煙灰池、煤渣場、物料辦公室、地磅站、糖蜜槽等，以低度介入、減法設計為原則打造。

新的竹創元素則有竹創基地解說站、竹構學院、竹工藝館、八角亭、竹馬遊戲場、竹苑等。

城鄉發展處長林長造表示，景觀工程把與世隔絕的廢墟重建，已修復的4間倉庫成為草嶺石壁森林療癒基地的「平地縮小版」；未來草嶺石壁疏伐竹林將運下山在此處加工成文創商品，也會開辦竹藝教學、竹療癒課程，將是斗六的觀光新地標。

林業及自然保育署副署長張岱說，雲林除了在石壁打造竹療癒基地，又在舊斗六糖廠打造竹創基地，感謝縣府團隊費心。斗六竹創基地目前設有「竹構學院」，將成為竹產業、竹行銷、竹學術研究的基地，支持台灣的竹產業往永續發展方向走。