斗六糖廠竹創基地揭牌啟用 打造產業文化新地標

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】封閉近30年的斗六糖廠，歷經改造為「斗六糖廠竹創基地」，並在今（5）日由縣長主持揭牌啟用儀式，為雲林增添一座結合歷史記憶與產業創新的開放場域，將昔日的製糖工業遺產，轉型為竹藝創作、環境教育與休閒體驗的複合式基地，打造具國際能見度的竹產業生態圈。

封閉近30年的斗六糖廠，歷經改造為「斗六糖廠竹創基地」，並在今（5）日由縣長主持揭牌啟用儀式。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲縣府在草嶺石壁打造出世界級竹地標，擁有516公頃孟宗竹林，而竹子本身就是永續產業，每4年疏伐時需有完整產業基地支撐，因此斗六糖廠竹創基地應運而生；由縣府總投入約新臺幣1.27億元，將已2、30年的斗六糖廠閒置，打造為「竹創基地」，在整體規劃中保留原有糖廠文化與歷史遺構，讓民眾走入園區仍能感受昔日記憶與產業軌跡；同時可認識不同竹種、了解竹產業發展，並透過DIY體驗認識竹製碗、杯、筷等生活用品，也能欣賞竹材結合藝術創作的裝置與文創商品，讓竹文化更加貼近生活。

「斗六糖廠竹創基地」將昔日的製糖工業遺產，轉型為竹藝創作、環境教育與休閒體驗的複合式基地。（圖／記者簡勇鵬攝）

城鄉發展處長林長造指出，斗六糖廠為縣府登錄之文化景觀，園區仍維持日治時期空間配置紋理，具高度產業文化與歷史價值；而今縣府自籌景觀工程經費約1億1千多萬元完成整建；目前已整修4間倉庫，園區內除設置竹創基地解說指標、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場、堤式溜滑梯、竹鞦韆及竹工藝館展示空間等亮點設施外，還種植超過1710棵、共9種竹類並設置解說標示，還規劃約50個汽車停車位、40多個機車位及遊覽車臨停空間，交通便利，具備觀光發展潛力。

林長造表示，竹創基地後續招商已有多家業者表達高度意願，因地點位於通往古坑綠色隧道的重要節點，未來可將石壁疏伐後的竹材運至此地加工，發展文創商品、竹工藝教學及竹療癒課程，形成完整產業鏈。邀請全國民眾自2月5日起至3月3日元宵節期間（2月15日小年夜、2月16日除夕不開放）前來參觀體驗，共同感受竹文化魅力。

竹創基地園區內設置意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場、堤式溜滑梯、竹鞦韆及竹工藝館展示空間等亮點設施。（圖／記者簡勇鵬攝）

林保署副署長張岱表示，林保署自111年起推動新興竹產業計畫，在各縣市中，雲林在張麗善縣長帶領下成果亮眼，不僅在石壁打造竹療癒基地，也進一步在斗六糖廠建立竹構基地，形成完整發展脈絡。林保署也補助利仁基金會在此設立竹構學苑，未來將常態性開設竹構造、應用與永續相關課程，讓此地成為集產業行銷、教育推廣、學術研究與永續發展於一體的重要基地。

邀請全國民眾自2月5日起至3月3日元宵節期間（2月15日小年夜、2月16日除夕不開放）前來參觀體驗，共同感受竹文化魅力。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，「斗六糖廠竹創基地」揭牌啟用後將正式走入城市生活，也象徵閒置空間再生利用，更是縣府長期推動工業遺產保存、竹產業發展、竹文化扎根與永續城市理念的重要成果展現；同時感謝城鄉發展處團隊投入推動，也感謝林業保育署張副署長來參加開幕活動，不過園區尚有12座倉庫待後續活化，期待林保署看見今日成果後，能持續支持並挹注資源，讓基地進一步結合竹產業發展，擴大整體效益。