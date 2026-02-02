斗六糖廠竹創基地景觀營造「竹創慢學季」登場 （圖／雲林縣政府提供）

雲林縣府推動「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」，於5日起舉辦「竹創慢學季」系列活動。邀請民眾走入斗六糖廠，深度體驗糖業文化、竹創生態與自然景觀交織的城市新風貌。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣府推動斗六糖廠改造計畫，將高山竹創生能量轉化至平原地區，打造城市中的竹創基地，深化竹文化、竹工藝與竹產業的多元應用。將於2月5日至21日舉辦「竹創慢學季」系列活動，邀請民眾深度體驗糖業文化、竹創生態與自然景觀交織的城市新風貌。

斗六糖廠為雲林縣府登錄之文化景觀，園區仍保有日治時期空間配置紋理，具有產業文化與歷史價值。雲林縣府導入竹構創作藝術，引入竹創產業，將原本封閉的糖廠空間轉化為市民共享的公共場域，展現糖業文化與自然生態交織的城市景觀。