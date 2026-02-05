斗六糖廠竹創基地正式啟用 打造永續產業文化新地標
【記者 劉峻文／雲林 報導】封閉近30年的斗六糖廠，(5)日舉行開幕暨揭牌儀式，正式以「斗六糖廠竹創基地」之名重新走入城市生活。縣長張麗善親自出席主持，見證歷史場域蛻變重生的重要時刻，並表示竹創基地的啟用，不僅象徵空間再生，更是縣府長期推動工業遺產保存、竹產業發展、竹文化扎根與永續城市理念的重要成果展現。
縣長張麗善表示，斗六糖廠閒置已2、30年，地方鄉親一直期待重新活化，縣府歷經一年多努力，將園區打造為「竹創基地」，在整體規劃中保留原有糖廠文化與歷史遺構，以「修舊如舊」方式，讓民眾走入園區仍能感受昔日記憶與產業軌跡。
張縣長指出，縣府在草嶺石壁打造出世界級竹地標，擁有516公頃孟宗竹林，而竹子本身就是永續產業，每4年疏伐時需有完整產業基地支撐，因此斗六糖廠竹創基地應運而生。透過台3線門面的打開，民眾走進園區可認識不同竹種、了解竹產業發展，並透過DIY體驗認識竹製碗、杯、筷等生活用品，也能欣賞竹材結合藝術創作的裝置與文創商品，讓竹文化更加貼近生活。
張麗善縣長感謝城鄉發展處團隊投入推動，也感謝林業保育署張副署長來參加開幕活動，她說，園區尚有12座倉庫待後續活化，期待林保署看見成果後，能持續支持並挹注資源，讓基地進一步結合竹產業發展，擴大整體效益。
城鄉發展處長林長造表示，斗六糖廠為縣府登錄之文化景觀，園區仍維持日治時期空間配置紋理，具高度產業文化與歷史價值，縣府透過綠美化代管方式向台糖取得約3.9公頃土地使用同意，整建園區綠地與既有建築，導入竹構藝術並規劃招商引入竹創產業，將封閉空間轉化為市民共享的公共場域。
林長造處長表示，縣府花費一年半時間整建，景觀工程經費約1億1千多萬元，皆由縣府自籌完成。目前已整修4間倉庫，園區內除設置竹創基地解說指標、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場、堤式溜滑梯、竹鞦韆及竹工藝館展示空間等亮點設施外，還種植超過1710棵、共9種竹類並設置解說標示，還規劃約50個汽車停車位、40多個機車位及遊覽車臨停空間，交通便利，具備觀光發展潛力。
林業及自然保育署副署長張岱表示，林保署自111年起推動新興竹產業計畫，在各縣市中，雲林在張麗善縣長帶領下成果亮眼，不僅在石壁打造竹療癒基地，也進一步在斗六糖廠建立竹構基地，形成完整發展脈絡。林保署也補助利仁基金會在此設立竹構學苑，未來將常態性開設竹構造、應用與永續相關課程，讓此地成為集產業行銷、教育推廣、學術研究與永續發展於一體的重要基地。
斗六市長林聖爵表示，斗六以「一心二軸三觀光」為整體發展藍圖，以城市為中心串聯草嶺與石壁500多公頃竹林資源，以及斗六崙峰糖廠約13公頃基地，目前已先行開發4公頃；再加上太平老街、膨鼠森林公園與竹創基地，逐步形塑完整觀光版圖。竹創基地保留原有地形地貌與糖廠設施，結合周邊竹產業資源，未來可望成為全台重要觀光據點。他也感謝縣府團隊多年來積極推動斗六觀光，成功將具有歷史意義的糖廠活化，短短數年內打造出優質環境，讓城市更具能見度。
林長造處長表示，竹創基地後續招商已有多家業者表達高度意願，因地點位於通往古坑綠色隧道的重要節點，未來可將石壁疏伐後的竹材運至此地加工，發展文創商品、竹工藝教學及竹療癒課程，形成完整產業鏈。邀請全國民眾自2月5日起至3月3日元宵節期間(2/15小年夜~2/16除夕不開放)前來參觀體驗，共同感受竹文化魅力。
開幕活動包括縣長張麗善、副縣長謝淑亞、林業及自然保育署副署長張岱、議員賴淑娞、陳永修、曾博鴻、江文登、斗六市長林聖爵、斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位代表、竹產業相關人士出席，議員王又民、陳芳盈、黃勝志也指派助理前來共襄盛舉。
其他人也在看
2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
佛門慈悲護治安 靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車
埔里靈巖山寺四日捐贈三輛全新警用巡邏車給南投縣警察局埔里分局，縣長許淑華到場參加交車儀式，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師，感謝靈巖山寺，淨化人心，護持弱勢，協助社會安寧，行菩薩道的精神，令人敬佩。南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求。靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始，便捐贈三輛巡邏車，捐贈儀式在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，隨後分配至埔里分局各派出所，大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。靈巖山寺關心社會，許縣長表達感謝之意並表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，更是南投慈悲力量的象徵。住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭；連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助縣內家庭。如今再贈 ...
12年不間斷關懷 百名偏鄉長輩溫暖迎新年
春節將至，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，長期服務偏鄉長者邁入12年，今天共同舉辦慈善音樂會，出動大批志工將南投信義、和平山區、石岡等偏鄉近百名獨居與據點長輩，接到台中提前圍爐，在米其林推薦餐廳吃辦桌，讓難得下山的長輩開心
斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮
中部中心 / 蔡松霖 雲林報導農曆春節腳步近了，不少民眾會來到廟宇點光明燈、平安燈，祈求來年平安順遂，事業興旺。雲林西螺福興宮，廟內限量百盞的殿前光明燈，已經有超過九成登記續點，其中三成來自西螺果菜市場相關企業。另外，斗六震天府推出祈福活動，只要來點燈，廟方就送開光加持過的翡翠福牌，讓信徒隨身配戴。只要來斗六震天府點燈祈福 就可以得到限量的翡翠福牌。（圖／翻攝畫面）翡翠福牌擺在桌前，由道長開光加持，限量福牌一共3888個用的是高級翡翠打造的，這是雲林斗六震天府推出的祈福活動，只要來廟宇點燈，就送量翡翠福牌，就有民眾來點燈，祈求來年平安。震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，廟方說，今年贈送翡翠福牌，要讓王爺跟信徒結緣，廟方推出祈福活動，送翡翠福牌還要發美金紅包也有擲筊拚發財金，預料過年期間將湧排隊人潮。西螺福興宮表示 續點燈已經有九成登記 其中３成來自西螺果菜市場的業者。（圖／翻攝畫面）接著鏡頭轉到西螺福興宮，宮廟內掛滿燈籠，這些都是信徒點光明燈，廟方說，已經有九成登記續點，其中3成來自西螺果菜市場的業者，廟方表示，信徒續點的燈，位置不會變動，但若沒續點，燈籠會被拿下來，讓信徒帶回家。農曆春節腳步接近，民眾拜廟點燈祈福，發願希望，新的一年能夠平安順遂。原文出處：斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮 更多民視新聞報導揮桿傳善念！台中浩天宮媽祖高爾夫球隊正式成軍 開創運動與信仰結合新篇章北港"超萌進香團"! 飼主帶毛孩組團拜義犬將軍求平安2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
2026台北國際動漫節懶人包：門票價格、攤位平面圖、簽名會時間一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
立春財運大洗牌！屬羊心定財會穩 屬雞會有大進帳
今（4）日是24節氣中第一個節氣「立春」，是一年真正啟動的分水嶺；而天王星順行，則象徵停滯已久的局勢重新轉動。當這兩股能量同時出現，代表「舊規則正在鬆動，新財路開始浮現」。這不只是努力就有收穫的時期，更是敢不敢換打法、敢不敢走不同路線的關鍵點。有人會突然找到更聰明的賺錢方式，有人會發現過去卡關的財務問題終於出現出口。