斗六糖廠竹創基地正式啟用 打造永續產業文化新地標

▲斗六糖廠竹創基地正式揭牌。(記者劉春生攝)

封閉近三十年的斗六糖廠，(五)日舉行開幕暨揭牌儀式，正式以「斗六糖廠竹創基地」之名重新走入城市生活。縣長張麗善親自出席主持，見證歷史場域蛻變重生的重要時刻，並表示竹創基地的啟用，不僅象徵空間再生，更是縣府長期推動工業遺產保存、竹產業發展、竹文化扎根與永續城市理念的重要成果展現。

縣長張麗善表示，斗六糖廠閒置已二、三十年，地方鄉親一直期待重新活化，縣府歷經一年多努力，將園區打造為「竹創基地」，在整體規劃中保留原有糖廠文化與歷史遺構，以「修舊如舊」方式，讓民眾走入園區仍能感受昔日記憶與產業軌跡。

張縣長指出，縣府在草嶺石壁打造出世界級竹地標，擁有五百一十六公頃孟宗竹林，而竹子本身就是永續產業，每四年疏伐時需有完整產業基地支撐，因此斗六糖廠竹創基地應運而生。透過台三線門面的打開，民眾走進園區可認識不同竹種、了解竹產業發展，並透過DIY體驗認識竹製碗、杯、筷等生活用品，也能欣賞竹材結合藝術創作的裝置與文創商品，讓竹文化更加貼近生活。

張麗善縣長感謝城鄉發展處團隊投入推動，也感謝林業保育署張副署長來參加開幕活動，她說，園區尚有十二座倉庫待後續活化，期待林保署看見成果後，能持續支持並挹注資源，讓基地進一步結合竹產業發展，擴大整體效益。

城鄉發展處長林長造表示，斗六糖廠為縣府登錄之文化景觀，園區仍維持日治時期空間配置紋理，具高度產業文化與歷史價值，縣府透過綠美化代管方式向台糖取得約三.九公頃土地使用同意，整建園區綠地與既有建築，導入竹構藝術並規劃招商引入竹創產業，將封閉空間轉化為市民共享的公共場域。

林長造處長表示，縣府花費一年半時間整建，景觀工程經費約一億一千多萬元，皆由縣府自籌完成。目前已整修四間倉庫，園區內除設置竹創基地解說指標、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場、堤式溜滑梯、竹鞦韆及竹工藝館展示空間等亮點設施外，還種植超過一千七百一十棵、共九種竹類並設置解說標示，還規劃約五十個汽車停車位、四十多個機車位及遊覽車臨停空間，交通便利，具備觀光發展潛力。

林業及自然保育署副署長張岱表示，林保署自一一一年起推動新興竹產業計畫，在各縣市中，雲林在張麗善縣長帶領下成果亮眼，不僅在石壁打造竹療癒基地，也進一步在斗六糖廠建立竹構基地，形成完整發展脈絡。林保署也補助利仁基金會在此設立竹構學苑，未來將常態性開設竹構造、應用與永續相關課程，讓此地成為集產業行銷、教育推廣、學術研究與永續發展於一體的重要基地。

斗六市長林聖爵表示，斗六以「一心二軸三觀光」為整體發展藍圖，以城市為中心串聯草嶺與石壁五百多公頃竹林資源，以及斗六崙峰糖廠約十三公頃基地，目前已先行開發四公頃；再加上太平老街、膨鼠森林公園與竹創基地，逐步形塑完整觀光版圖。竹創基地保留原有地形地貌與糖廠設施，結合周邊竹產業資源，未來可望成為全台重要觀光據點。他也感謝縣府團隊多年來積極推動斗六觀光，成功將具有歷史意義的糖廠活化，短短數年內打造出優質環境，讓城市更具能見度。

林長造處長表示，竹創基地後續招商已有多家業者表達高度意願，因地點位於通往古坑綠色隧道的重要節點，未來可將石壁疏伐後的竹材運至此地加工，發展文創商品、竹工藝教學及竹療癒課程，形成完整產業鏈。邀請全國民眾自二月五日起至三月三日元宵節期間(二月十五日小年夜~二月十六日除夕不開放)前來參觀體驗，共同感受竹文化魅力。

開幕活動包括縣長張麗善、副縣長謝淑亞、林業及自然保育署副署長張岱、議員賴淑娞、陳永修、曾博鴻、江文登、斗六市長林聖爵、斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位代表、竹產業相關人士出席，議員王又民、陳芳盈、黃勝志也指派助理前來共襄盛舉。