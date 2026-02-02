斗六糖廠華麗轉身 竹創基地啟動慢學季 老糖廠再生成城市新風景

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府完成斗六糖廠竹創基地景觀營造，並宣布2月5日起推出「竹創慢學季」系列活動，正式揭開老糖廠轉型新篇章。縣府以竹創藝術為核心，結合文化保存、景觀再造與永續理念，讓封閉多年的糖業場域，蛻變為市民共享、連結城市與自然的公共空間，為雲林注入溫暖而有生命力的城市新風景。

竹藝大師作品亮相斗六糖廠，呈現精湛工藝與文化魅力。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善今(2)日率副縣長謝淑亞、陳璧君及縣府團隊，前往斗六糖廠竹創基地視察成果，實地了解園區景觀營造與竹創藝術設置情形。張麗善肯定團隊在保留歷史紋理的同時，注入創新設計思維，成功讓老糖廠重生，成為城市發展的新亮點。

廣告 廣告

張麗善指出，雲林草嶺石壁竹創森是全球首座通過世界竹組織認證的竹地標城市，象徵雲林在竹產業與永續發展上的國際能見度。縣府進一步將高山竹創能量導入平原，選定斗六糖廠這處具代表性的歷史場域，打造城市型竹創基地，深化竹文化、竹工藝與產業應用，讓傳統與創新在城市中並肩同行。

她強調，斗六糖廠竹創基地不只是景觀工程，更是一項結合文化資產保存、產業轉型與地方創生的長期布局。未來將成為串聯斗六市區與古坑地區的重要節點，透過後續招商與營運規劃，引入竹創產業與文化能量，在保存歷史記憶的同時，也為地方經濟注入永續動能，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

縣府竹創慢學季2/5起登場，邀民眾體驗糖業竹藝新風貌。(記者廖承恩翻攝)

城鄉發展處長林長造表示，斗六糖廠為縣府登錄的文化景觀，園區至今仍保有日治時期空間配置與產業紋理，極具歷史與文化價值。縣府透過綠美化代管方式，向台糖公司取得約3.9公頃土地使用同意，投入約1億2,733萬元經費，整合景觀工程與竹創藝術設置，整建綠地與既有建築，導入竹構藝術，讓原本封閉的糖廠場域，轉化為開放、友善且具文化深度的公共空間。

城鄉發展處指出，「竹創慢學季」將於2月5日至21日登場，活動期間除開幕活動與竹饗宴外，也規劃多元竹構展示與體驗內容，邀請民眾放慢腳步，走進斗六糖廠，感受糖業文化、竹創生態與自然景觀交織的城市樣貌。縣府期盼透過慢學、慢遊的方式，讓更多人看見雲林轉型中的韌性與溫度。