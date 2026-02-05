斗六糖廠轉型重生 雲林縣府打造竹創基地

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）斗六糖廠經雲林縣府自籌經費整建，今天以「斗六糖廠竹創基地」之名重生；林保署副署長張岱盼基地成為推動竹產業、竹文化與永續生活的重要據點，支持台灣竹產業朝永續發展邁進。

雲林縣城鄉發展處今天舉辦斗六糖廠竹創基地開幕活動，張岱、雲林縣長張麗善、雲林縣副縣長謝淑亞等人到場，參觀竹市集、欣賞整體景觀營造與空間再生。

林業保育署從111年起推動台灣新興竹產業發展，張岱肯定雲林縣政府近年除了在石壁打造竹的療癒基地外，也設置斗六糖廠竹創基地。

廣告 廣告

張岱說，林保署資助利仁教育基金會在基地內設置竹構學苑，將來常態開設竹系列課程，期盼基地成為推動竹產業、竹文化與永續生活的重要據點，支持台灣竹產業朝永續發展邁進。

張麗善指出，雲林縣石壁竹創森是全世界第一個以城市認證為竹地標城市的首例，為延續石壁竹創森建設成果，縣府啟動斗六糖廠改造計畫，透過綠美化代管方式，向台糖公司取得園區3.9公頃土地的使用同意，並規劃整建園區綠地及既有建築，導入竹構創作藝術，配合未來招商引入竹創產業，打造成「竹創基地」，透過整體景觀營造與空間再生，將原本封閉的糖廠空間，轉化為市民共享的公共場域。

雲林縣城鄉發展處長林長造說，「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」，總經費約新台幣1億2700萬元，整體規劃採取「低度介入、減法設計」原則，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，回收再利用相關構件、物料於計畫內，兼顧文化保存、環境友善與循環利用。

另外，竹創藝術設置案以藝術手法呈現，創造基地中的亮點地標，包括竹創基地解說指標系統、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場及堤式溜滑梯、竹工藝館室內裝修及庭園景觀、竹鞦韆、竹工藝館展示設計製作暨體驗活動等，讓原本封閉的生產空間，逐步轉化為安全、舒適且對民眾開放的公共場域。（編輯：李錫璋）1150205