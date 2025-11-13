斗六縣市長盃三級棒球賽 11/17開打

二○二五雲林縣斗六市縣市長盃三級棒球錦標賽，點燃雲林棒球熱情。（記者劉春生攝）

▲二○二五雲林縣斗六市縣市長盃三級棒球錦標賽，點燃雲林棒球熱情。（記者劉春生攝）

「二零二五年雲林縣斗六市第五屆縣市長盃三級棒球錦標賽」將於十一月十七日至十一月二十九日火熱開打！昨（十三）日於斗六市公所中庭舉辦記者會，此屆賽事邀集來自全國十七縣市，共八十支菁英球隊，斗六爭霸！林聖爵市長歡迎所有熱愛棒球的市民朋友一起到各比賽場地，為選手加油打氣！

市長林聖爵表示：「斗六縣市長盃棒球錦標賽，已堂堂邁入第五屆，逐漸成為地方最具代表性的基層棒球賽事之一。我們特別感謝張麗善縣長對縣市長盃棒球賽的支持，這不單單是棒球比賽，更是一場屬於夢想與熱血的饗宴，期盼能讓雲林的孩子們在運動中找到自信與快樂。」

此屆賽事共分高中組、國中組、國小組及國小女子組。值得一提的是，今年賽事亮點眾多。首先，女子組賽事首次於市長盃亮相，展現女子球員巾幗不讓鬚眉的運動精神；其次，馬祖高中跨海參賽，不僅象徵棒球交流無遠弗屆，更讓全臺球迷見證青春與熱情的交融；此外，傳奇球星張泰山也受邀擔任此屆賽事代言人，為年輕球員帶來無限鼓勵與啟發，他以親身經歷分享對棒球的熱愛，期勉選手們勇敢追夢、盡情揮灑。

此屆賽程將由國中組率先登場，從十一月十七日至十一月二十一日進行比賽，有三十二隊參加。國小組計二十六隊從十一月二十四日至十一月二十七日進行比賽。國小女子組六隊從十一月二十六日至十一月二十七日進行比賽。高中組十六隊從十一月二十六日至十一月二十九日進行比賽。今年主辦單位特別用心規劃，致贈劍湖山世界門票予八十支參賽選手，讓孩子們盡情享受遊樂園的歡樂時光，體驗雲林的熱情與活力。

斗六市公所未來將持續推動多元運動活動，讓運動不僅限於比賽，更成為生活的一部分。藉由縣市長盃棒球錦標賽這場年度盛事，讓更多年輕學子與市民感受運動的魅力與團隊的力量，共同打造運動友善、健康宜居的幸福斗六。