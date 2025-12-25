斗六聖誕節傳槍響！10條通拒檢連換2車 警連開10槍撞車逮人

斗六分局員警在今（25）日聖誕節當天於雲林林內查緝張姓通緝犯，發現其駕駛懸掛假車牌的白色轎車後展開圍捕，過程中張嫌拒不配合，先是棄車逃逸，又順手騎走路旁未拔鑰匙的機車繼續逃跑，警方對空鳴槍十發示警仍無效，最後駕車將機車撞倒才順利將其逮捕。

斗六分局員警在今（25）日聖誕節當天於雲林林內查緝張姓通緝犯，過程中張嫌拒不配合，警方對空鳴槍十發示警仍無效，最後駕車將機車撞倒才順利將其逮捕。（圖/警方提供）

警方指出，中午12點45分左右在林內台三線發現張嫌駕駛的可疑車輛，隨即展開追緝行動。員警多次喝令停車，張嫌都置之不理，一路逃竄至重興國小附近的小路才停下車輛。張嫌趁機棄車，並騎走停在路旁鑰匙沒有拔的機車企圖逃離現場。

據了解，張嫌手上持有槍枝，警方見狀立即對空鳴槍十發示警，但張嫌仍置之不理繼續逃跑。員警隨即駕車追趕，最終撞倒張嫌騎乘的機車，成功將其制伏逮捕。張嫌因摔車導致雙腳膝蓋有多處擦傷，經消防局救護人員現場包紮後無大礙。

張嫌駕駛懸掛假車牌的白色轎車。（圖/警方提供）

張嫌被捕。（圖/警方提供）

張嫌因摔車導致雙腳膝蓋有多處擦傷，經消防局救護人員現場包紮後無大礙。（圖/警方提供）

警方初步調查，張嫌因肇事逃逸、家庭暴力、毀損、侵占、毒品等十案遭到通緝。全案目前由斗六分局依法偵辦中，相關案情仍待進一步釐清。

