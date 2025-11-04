斗六舊城文化園區啟動！12處文資串聯，產官學界共推城市文化治理

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣政府4日於歷史建築「農糧署宿舍」，與雲科大智地中心聯合舉辦斗六舊城發展計畫暨智能地域設計服務研究中心2025 年度聯合成果展記者會，為「斗六舊城．十光隧道」展覽揭開序幕，開啟為期兩周（11/4-11/16）的斗六舊城系列活動。

斗六自清末台灣建省以來，一直是雲林的縣治核心，不僅是行政中心，更是文化、商業與生活的重要據點。縣府持續推動「雲林溪整治」、「舊城再造」、「文化資產修復」等多項計畫，串聯中央與地方力量，讓斗六城市在文化治理與環境永續上齊步並進。

雲林縣副縣長謝淑亞表示：斗六舊城內多達12處文化資產，其中，農糧署宿舍為重要據點，該建築於2022年獲文化部「再造歷史現場1.0」計畫補助，並於今年初完成修復。縣府也積極推動空間活化再利用，與「晶品咖啡店」合作，預計於11月15日開幕。未來此處將以「咖啡協會」為核心，結合藝術人文、座談交流及咖啡人才培育，打造多元共享空間，讓更多民眾親近這片充滿歷史故事的場域。

文化觀光處長陳璧君表示：為落實舊城願景，縣府正積極向中央爭取2.2億「再造歷史現場2.0」修復經費，推動原雲林縣警察局、公有單身宿舍及舊遊民收容所等歷史建築修復。未來「斗六舊城文化園區」將以原縣警察局作為核心館舍，結合地方記憶展示、社區交流與青年回流基地，並與雲中街文創聚落、太平老街、中央商場、舊縣治等文化節點串聯，逐步建立斗六舊城品牌，推動歷史街區振興與再生，城市治理不僅著重於環境整備，更應結合文化治理的思維，將周邊文化脈絡納入整體規劃之中。

計畫主持人王新衡副教授表示：113年斗六舊城營運計畫奠定在地論述與推廣活動基礎；114年延續場所精神並深化在地記憶典藏；115年適逢斗六公園竣工百年，計畫將以行政聚落的人文與自然生態為主軸，籌備「斗六舊城文化園區」，串聯雲林溪、斗六公園及農糧署宿舍等文化資源點位；116年又恰逢斗六市區改正滿百年，除接續「斗六舊城文化園區」籌備，同時藉由民間街角館建立、文化推廣活與產業振興策略，逐步塑造斗六的地方品牌文化。

本次展覽以「十光隧道」為題，呼應斗六舊城府前街與太平老街交織而成的「十字」結構與城市發展脈絡，並延續「雲林再造歷史現場」的理念。展區涵蓋勝麗西服、林源美香舖、仁德咖啡、農糧署宿舍、永和銀樓與中央美苑等六處空間，透過藝術策展重新詮釋街區的歷史與故事。

11月9日的集章活動，除上述展區外，意文堂、凹凸咖啡館及三小市集＆週日農學市集等三處店家亦熱情響應，共同為活動增添活力與溫度。

此外，活動特別邀請斗六家商學生以畫筆描繪心中的斗六——從太平老街到眷舍生活，從巷弄風景到人文故事。透過青春創作，展現新世代對家鄉的觀察與想像。縣府希望藉由藝術創作、展覽等多元活動，串連在地人文故事與生活記憶，讓藝術不只是觀賞，更成為一種參與與連結。