斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動 享受「馬上幸福柑」好滋味

斗六市公所舉辦贈送春聯活動，政大藝文學會理事長黃銘家（左四）揮毫與雲林縣副縣長謝淑亞（右四）合照。（記者劉春生攝）

斗六市公所為推廣斗六茂谷柑，於一月十三日(二)上午十時，在公所中庭舉辦「一一五年斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動記者會，由十三社區-十三金釵太鼓隊擔任開場表演，以震撼有力的太鼓聲正式揭開活動序幕，今年主題是「馬上幸福柑」，呼應在金馬年春節吃斗六茂谷柑創造幸福好滋味。茂谷柑果農-朱清相、朱清輝、陳萬生、劉碧清、鄭明元；縣內優質年貨廠商-臺旺食品工業股份有限公司、本屋烘焙、台一書局、鰻囡仔；福贈春聯-雲林縣濁水溪書畫學會、雲林縣美術協會、雲林縣書法學會、雲林縣政大藝文學會、雲林縣藝文學會等各理事長及幹部，以及新興宮主委、總幹事與幹部等一同出席支持公所活動

斗六市長林聖爵表示，今年斗六茂谷柑種植面積約一零五公頃，雖然今年初夏時經歷豪雨水傷部分果園根系受損，產量稍降至一千九百公噸，但近期氣候寒冷低溫，反而有利於茂谷柑轉色，黃澄澄的斗六茂谷柑，是春節最具幸福感的伴手禮，公所透過系列活動的推廣，歡迎全國民眾在金馬年購買「馬上幸福柑」，平添春節喜氣。一一五年斗六茂谷柑節將在膨鼠森林公園辦理，也是春節及斗六燈會展覽期間，歡迎全國民眾來斗六買茂谷柑、買年貨、賞花燈，享受「馬上幸福柑」的好滋味。

斗六市幼兒園新年最盛大的茂谷柑園生態教學活動，將在一月二十一日(三)於雲科生態休閒農場辦理，約有十二所幼兒園六百五十名師生參與，孩童們透過專業導覽與實地茂谷柑園體驗，傳遞茂谷柑栽培特色與友善農業理念，了解斗六家鄉茂谷柑生態故事並品嘗鮮甜果實。一月二十四-二十五日(六-日)為期兩天的「一一五年斗六茂谷柑節暨年貨市集」展售活動內容相當豐富，由本市茂谷柑產銷班班員、優質農特產品業者及多家特色年貨廠商共同設攤展售，匯集地方農產、特色好物與節慶精選商品，打造熱鬧豐富的年節市集，更有精彩表演、豐富摸彩品、親子大地遊戲、手作及闖關活動等，以及「新興宮媽祖」駐駕躦轎腳祈福，祝福民眾在金馬年「馬上幸福」。舞台上有在地社區與知名樂團輪番演出，另捐贈五張未開獎紙本或雲端發票可兌換一副「福贈春聯」，公益活動受贈單位為創世社會福利基金會。邀請市民朋友一同迎接柑甜滿滿、馬上幸福的新春佳節活動，相關訊息請隨時關注「雲林縣斗六市公所粉絲團」。