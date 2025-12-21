斗六蘿蔔產季！ 自採每公斤10元 湧民眾搶拔蘿蔔

中部中心／蔡松霖 雲林報導

近期蘿蔔盛進入產季，每公斤批發價格落在25元左右，但產量多，雇工成本卻太高，在雲林斗六市有農民乾脆開放民眾自採，降為一公斤10元的銅板價，不少民眾，趁著好天氣，帶上全家大小，一起拔蘿蔔！

捲起袖子，帶上手套，用力一拔，白嫩嫩的大蘿蔔，馬上就出現在手中。





蘿蔔開放自採每公斤10元 民眾攜家帶眷拔蘿蔔（圖／民視新聞）





雲林斗六的蘿蔔，正值產季，產量多，但雇人採收的成本又太高，因此有農民乾脆直接開放民眾自採，市面批發價1公斤25元，自採大降價，變為1公斤10元。

這區農田種的是牛杙仔蘿蔔，個頭比一般白蘿蔔小，也更加細緻，煮湯、醃製、做成菜脯都很適合，蘿蔔田開放自採的消息一傳出，立刻吸引大批民眾，攜家帶眷拔蘿蔔！





人力成本高開放自採 蘿蔔每公斤10元湧民眾搶拔（圖／民視新聞）





蘿蔔降價自採，民眾拔的好開心，農民也大大減少滯銷問題。

