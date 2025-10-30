▲斗六警暖心護送迷途女返家，一場尋人驚魂劇劃下句點。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣警察局斗六分局公正派出所警員許仕翰、黃振育日前執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾通報，稱在路旁發現一名神情恍惚的女子。警方趕到現場，只見女子呆坐路旁，面對詢問語焉不詳，只是喃喃自語要前往北部尋親，似乎是趁家人不注意時獨自出門。由於女子無法清楚表達住址，警方唯恐其安危，立刻耐心安撫並嘗試溝通，深怕這場單純的「出走」演變成一場家庭的驚魂記。

這場突如其來的離家，讓女子的家人正陷入心急如焚的焦慮中。此時，警方終於透過不斷的溫情對話和旁敲側擊，掌握了女子的住處。他們立即駕車小心翼翼地護送女子返家。當警車緩緩停在家門口時，家屬正準備報警協尋，一見到平安歸來的家人，心中的大石終於落地，緊繃的情緒瞬間釋放。

家屬情緒激動地向警方道謝，表示正心急如焚地在附近遍尋不著，幸虧警方及時出手，才避免憾事發生。家屬的眼淚與道謝，不僅是對警方的肯定，更是對社會溫暖的真切感受。這場迷途事件，在斗六警方的暖心協助下，終於畫下了圓滿的句點。

斗六分局呼籲，若家中有身心狀況不佳或容易走失的成員，應多加留意並提供緊急聯絡資訊。警方也將持續秉持「視民如親」的精神，主動關懷轄內需要協助的民眾，積極投入為民服務，讓社會充滿更多溫暖與正能量。