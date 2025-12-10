斗六警聯合清潔隊強勢清障 全面還道路空間護市民通行安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市區多處道路遭雜物長期佔用影響通行，造成車行窒礙、行人受危。斗六分局日前會同市公所清潔隊展開大規模清障任務，針對永興路、博愛街、榴邨二街等關鍵路段進行全面清除，要求住戶立即移除障礙並依法告誡違規者，以實際行動恢復市容與交通安全。

斗六市區部分路段長期堆放交通錐、水桶、盆栽與攤販設備等雜物，導致車道變窄、行人被迫與車爭道，交通隱患存在已久。為徹底改善此狀況，斗六分局與斗六市公所清潔隊啟動聯合清理專案，以跨單位合作方式，優先鎖定通勤人潮密集及違規反覆發生的道路，全面取締占道情形，還原通行空間。

警方到場後先逐一向住戶與店家進行柔性勸導，明確說明占用道路的危害與法律後果，要求立即自行排除障礙物，減少爭議。後續清潔隊再進入現場，協助移除廢棄雜物、老舊設備、破損花盆等長期無人管理的堆置物，不少住戶也主動協助整理外圍空間，使清理作業順利推動。整體行動獲得區里居民高度肯定，街景煥然一新。

斗六分局表示，部分民眾以交通錐、水桶或大型盆栽占據車格、人行道甚至整段車道，已嚴重影響公共通行權。警方將持續依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款規定執法，行為人或雇主將面臨1,200元以上、2,400元以下罰鍰。警方強調，違規占用公共道路絕非私人權利，未來將不再寬貸，確保整體交通安全。

為防止占道問題死灰復燃，斗六分局已將清道勤務列入常態化巡查，並積極與清潔隊保持橫向聯繫，隨時掌握轄區通行情況。未來將分區、分時段擴大稽查，不論日夜都會強化巡邏密度，尤其針對常態堆放雜物的熱點區域加強巡控，以維持市容整潔與行人安全動線。

斗六分局長李宗儒表示，市容與交通安全需要全民共同維護，警方並非針對店家，而是著眼於整體道路安全與城市品質。他呼籲民眾勿因方便而占道，商家更應以自律為先，將物品放回店內或規劃妥善擺設。如發現堆物阻礙交通、騎樓遭侵占等情形，可立即撥打110或向轄區派出所反映，民眾與政府共同努力，才能讓斗六成為更安全、更宜居的城市。