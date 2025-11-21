斗六迎MUJI插旗！ 社口旅服中心變身亮點商圈新地標

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六社口旅客服務中心完成空間升級，國際品牌 MUJI 無印良品正式進駐，以全台唯一「獨立店面模式」亮相，引爆當地商圈新氣象。縣長張麗善出席開幕表示，此次導入民間品牌能量，不僅活化公共空間，也讓旅服中心轉型為結合旅遊資訊、生活選品與在地農產的全新城市據點，更盼未來「雲林良品」能進駐，讓雲林特色從城市核心向外延伸。

MUJI無印良品進駐斗六社口旅服中心，公共空間活化再創新亮點。(記者廖承恩翻攝)

斗六社口旅服中心在縣府以OT模式引入民間團隊後，今年迎來 MUJI 無印良品加入營運，象徵雲林消費能量與城市品質獲得國際品牌肯定。新店以永續理念融入空間設計，提供舒適購物動線，也同步整合雲林旅遊資訊，民眾透過QRcode即可掌握景點、地圖與活動，是旅客進入雲林的第一個友善入口。

張麗善指出，旅服中心不再只是發放旅遊資訊的場域，而是能讓居民即刻享有美學與生活質感的城市節點。她強調，不必遠赴百貨公司，斗六就能享受獨立、舒適、具人情與設計感的購物空間，這正是縣府推動永續城鄉、活化閒置空間的重要成果之一。

張麗善盼『雲林良品』未來進駐MUJI門市，擴大在地合作能量。(記者廖承恩翻攝)

MUJI 斗六門市同步展售多款雲林在地農產，包括元長花生、大豆專區與三小市集等選品，讓農業價值走進城市生活，實踐永續消費精神。張麗善期盼未來「雲林良品」也能加入，讓雲林農產、文創與特色商品透過國際品牌平台走向更大舞台。

MUJI 台灣總經理吉田明裕表示，感謝縣府與議會協助，使門市順利落腳斗六，也將持續與地方合作，不論是創造就業、提升居民生活質感，或是帶動社口商圈永續發展，都將投入更多企業力量。他強調，此次進駐不只是開店，更是「與在地共同成長」的開始。

無印良品同步展售雲林在地農產。(記者廖承恩翻攝)

城鄉發展處指出，MUJI 加入後，周邊已有星巴克、UNIQLO、全國電子、燦坤3C、壽司郎等品牌群聚，逐步形成斗六新興商圈。待人文公園區段徵收完成後，將串連「社口生活圈—人文公園—膨鼠公園—縣府行政特區」成為城市生活文化廊道，為斗六帶來更完整的都市發展脈絡。