斗六鐵路立體化可行性研究 召開說明會

▲「斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會-活動」。（記者劉春生攝）

斗六市公所四日邀請雲林縣政府、交通部、交通部鐵道局、台鐵公司舉辦「斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會」，林聖爵市長親自率領市公所團隊出席，同時也邀請立法委員張嘉郡、許宇甄、雲林縣長張麗善、雲林縣交通工務局長汪令堯、市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位市民代表、里長與在地民眾共同與會。

斗六市作為雲林縣的首善之都，市區內共有七處平交道，長期造成交通壅塞與安全疑慮。平交道事故時有所聞，不僅威脅市民生命安全，也成為城市發展的重要瓶頸。鐵路高架化是地方期盼超過三十年的重大建設，雲林縣政府自一零六年啟動可行性研究，於一零八年送交交通部審查，並於一一一年獲得鐵道局初審通過。其後，縣政府依交通部要求多次與臺鐵公司協商，並陸續取得支持高架化及設置臨時平交道的同意。然而，計畫在交通部與鐵道局之間多次往返公文，遲遲未能進入實質審查階段，導致地方發展時程嚴重延誤，令各界深感焦慮與不滿。

林聖爵市長表示，藉由此次地方說明會，希望中央能正視地方需求與民眾期待，具體回應地方訴求。市公所代表斗六市民向中央表達四大訴求：加速審查程序、落實安全標準、重視交通安全問題、以及排除非專業干擾。林市長指出，鐵路貫穿斗六市中心，車流與人流交錯頻繁，安全風險極高。在縣府提報中央審查期間，又接連發生七起平交道事故，造成四人不幸喪生、一人重傷，不僅奪走無辜生命，也導致列車停駛、交通全面癱瘓。

林市長強調，這些事故並非單一偶發事件，而是長期結構性問題的警訊。斗六市民每日通勤、上學、生活皆需與鐵路爭道，稍有不慎即釀悲劇，鐵路高架化已非單純建設問題，而是攸關人命與城市安全的緊急課題，中央應正視此一嚴重公共安全隱憂，儘速核定計畫，消除市區交通黑暗帶。