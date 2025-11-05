斗六鐵路高架化中央二十日審查，地方籲中央回歸專業儘速核定。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣斗六鐵路高架化地方引頸期盼三十年，交通部鐵道局二十日將再度審查計畫。縣府、斗六市公所召開地方說明會，吸引近五百名民眾前往關切，林聖爵市長更遞交逾八千五百份連署書予交通部官員，期中央早日核定斗六鐵路高架化，帶動城市整體發展。

縣長張麗善強調，斗六市區鐵路高架化不僅是工程，更是城市發展關鍵，也是雲林人尊嚴，呼籲中央回歸專業審議，早日核定，讓雲林、斗六邁向安全宜居新階段。

斗六市長林聖爵遞交逾八千五百份連署書予交通部官員。（記者陳正芬攝）

斗六市長林聖爵表示，市區平交道近五年間發生七起事故，造成四死、三傷，顯示推動高架化是交通建設，更是守護生命安全必要工程，同時是全民共識，短短一個月內即獲逾八千五百份連署支持，呼籲中央排除政治干擾，不分藍綠共同為地方發展努力，勿讓行政程序成為延宕建設藉口。

斗六市區鐵路立體化計畫高架化全長約六點五公里，將一併消除市區內七處平交道、三處陸橋及二處地下道，全面改善交通動線與市容景觀。工程範圍涵蓋斗六車站、大學陸橋、內環陸橋、雲林路及西平路地下道等重要節點。此案完成後，不僅可縮短通行時間，亦可促進鐵路兩側土地再利用，帶動整體城市更新與發展。

斗六鐵路高架化地方說明會，吸引約五百名市民前往關切。（記者陳正芬攝）

張麗善說，上任後積極推動斗六鐵路高架化計畫，並在議會大力協助下，預先編列廿七億地方配合款（因計畫延宕，增至三十二點八九億元），台鐵公司也協助發同意函，使計畫得以正式啟動。歷經多次審查修正，去年六月張嘉郡委員協調台鐵公司、鐵道局及縣府，共同針對剩餘三項技術問題提出解決方案，縣府去年完成三項修正，台鐵與鐵道局均已同意計畫，未料中央今年卻接連要求再修正六十項內容，延宕已逾一年半。

張麗善強調，斗六鐵路立體化核備後需再進行綜合規劃與環境影響評估，加上用地徵收、環境影響評估到施工，至少十年以上，實不容繼續延宕，呼籲交通部與中央單位正視地方民意，勿再設限阻撓，讓雲林人能與其他縣市一樣，擁有安全、便捷、有尊嚴的城市交通環境。

立委張嘉郡說，市民引頸期盼重大工程自去年六月協調會後，縣府與相關單位努力將問題收斂至僅剩三項技術面疑義，並逐一克服，一年多後卻突增為六十項修正，致計畫再度延宕、成本不斷上升。原估算經費約百餘億元，如今已飆升至二二○億元，地方自籌從廿七億增加至三十二億元，盼中央以專業為依歸，儘速完成審查，讓這攸關斗六交通安全與城市發展重要建設早日啟動。

立委許宇甄說，斗六人長期受鐵道東西阻隔之苦，呼籲中央排除政治干擾、回歸專業，讓計畫能順利通過審查、加速執行。強調，這不分藍綠，是全斗六人共同願望，也是提升城市發展格局關鍵。