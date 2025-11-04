斗六鐵路高架化審查延宕 地方籲政治力勿干擾專業 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗六站鐵路高架化計畫遲遲未獲實質審查階段，特由斗六市公所在今（4）日下午邀請交通部相關部門召開說明會，呼籲政治力切勿干擾專業，強調11月20日的審查會若未獲通過，將不排除發動斗六市民北上交通部陳抗。

交通部審查斗六高架化計畫牛步化，引發地方質疑政治力干擾專業，在今（4）日邀請相關部門列席說明會，民眾關心座無虛席。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市市區內共有7處平交道，長期造成交通壅塞與安全疑慮；且平交道事故時有所聞，不僅威脅市民生命安全，也成為城市發展的重要瓶頸；因此雲林縣政府自106年啟動鐵路高架化可行性研究，在108年送交交通部審查，並在111年獲得鐵道局初審通過；其後，縣政府依交通部要求多次與臺鐵公司協商，並陸續取得支持高架化及設置臨時平交道的同意；但該計畫卻在交通部與鐵道局之間多次公文往返，以致遲遲未能進入實質審查階段，導致地方發展時程嚴重延誤，令各界深感焦慮與不滿。

縣長張麗善向與會的交通部鐵道局規劃組長嚴家榮、交通部路政道安司科長黎俊彬溝通。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市公所今（4）日邀請雲林縣政府、交通部、交通部鐵道局、台鐵公司舉辦「斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會」，林聖爵市長親自率領市公所團隊出席，同時也邀請立法委員張嘉郡、許宇甄、雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱、雲林縣交通工務局副局長廖珉鋒、市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位市民代表、里長及數百位在地民眾與會；相關部門則由交通部鐵道局規劃組組長嚴家榮、交通部路政道安司科長黎俊彬和台鐵總工程師陳詩本等相關人員出席；並由林聖爵將8500人陳情聯署書遞交給黎俊彬科長轉呈。

斗六市長向交通部路政道安司科長黎俊彬遞交陳情連署書，揚言11月20的審查會若未核審將率市民北上交通部陳抗。（圖／記者簡勇鵬攝）

市長林聖爵指出，在縣府提報中央審查的多年期間，已發生7起平交道事故，造成4人幸喪生、1人重傷，不僅奪走無辜生命，也導致列車停駛、交通全面癱瘓；而這些事故並非單一偶發事件，而是長期結構性問題的警訊；以致斗六站鐵路高架化已非單純建設問題，而是攸關人命與城市安全的緊急課題，中央應正視此一嚴重公共安全隱憂，儘速核定計畫，消除市區交通黑暗帶。

林聖爵表示，鐵路貫穿斗六市中心，車流與人流交錯頻繁，安全風險極高；因此市公所代表斗六市民向中央表達四大訴求，即加速審查程序、落實安全標準、重視交通安全問題、以及排除非專業干擾；希望中央能正視地方需求與民眾期待，具體回應地方訴求。

說明會中示出斗六鐵路高架化推動歷程簡報（一）（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，上任後即積極推動斗六鐵路高架化計畫，且為了讓計畫能夠順利進入交通部審查，在議會大力協助下，預先編列27億地方配合款，不過卻因計畫延宕，增至32.89億元，台鐵公司也協助發出同意函，使計畫得以正式啟動；但歷經多次審查修正，去年6月張嘉郡委員協調台鐵公司、鐵道局及縣府，共同針對剩餘三項技術問題提出解決方案，最終坡度設計千分之14.79符合規範，也兼顧安全與景觀，直到去年縣府完成三項修正後，台鐵與鐵道局均已同意此計畫，但始料未及，中央卻在今年接連要求再修正60項內容，延宕已超過一年半。

說明會中示出斗六鐵路高架化托動歷程簡報（二）（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，斗六鐵路立體化核備後需再進行綜合規劃與環境影響評估，加上用地徵收、環境影響評估到施工，至少需10年以上，以致時間不等人而不容繼續延宕；因此特別呼籲交通部與中央單位正視地方民意，勿再設限阻撓，讓斗六鐵路高架化順利通過審查、儘速核定，讓雲林人能與其他縣市一樣，擁有安全、便捷、有尊嚴的城市交通環境。