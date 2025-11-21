斗六鐵路高架完成審查關鍵 地方盼中央加速通過核定 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗六站鐵路高架化計畫遲遲未獲實質審查階段，地方在11月（4）日下午邀請交通部相關部門召開說明會，其可行性計畫並經雲縣府、立法委員及中央單位多方努力下，昨（20）日在交通部鐵道局召開研商會議，順利取得交通部及臺鐵公司針對推動方案的確認。

交通部審查斗六高架化計畫牛步化，引發地方質疑政治力干擾專業，特在月初邀請相關部門列席說明會，縣長張麗善和市長林聖爵分別向與會的交通部鐵道局規劃組長嚴家榮、交通部路政道安司科長黎俊彬溝通。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市作為雲林縣的首善之市，市區內共有七處平交道，長期造成交通壅塞與安全疑慮；且平交道事故時有所聞，不僅威脅市民生命安全，也成為城市發展的重要瓶頸；因此雲林縣政府自106年啟動鐵路高架化可行性研究，在108年送交交通部審查，並在111年獲得鐵道局初審通過；其後，縣政府依交通部要求多次與臺鐵公司協商，並陸續取得支持高架化及設置臨時平交道的同意；但該計畫卻在交通部與鐵道局之間多次公文往返，以致遲遲未能進入實質審查階段，導致地方發展時程嚴重延誤，令各界深感焦慮與不滿；以致斗六市公所在本（11）初邀請雲林縣政府、交通部、交通部鐵道局、台鐵公司舉辦「斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會」；並向中央表達四大訴求，即加速審查程序、落實安全標準、重視交通安全問題、以及排除非專業干擾；希望中央能正視地方需求與民眾期待，具體回應地方訴求。

昨（20）日交通部鐵道局召開正式審查會議，邀集臺鐵公司、中央相關機關以及雲林縣政府團隊共同研商。雲林縣政府由謝淑亞副縣長、交通工務局汪令堯局長率領規劃團隊親赴鐵道局，表達縣府全力配合中央政策方向之意願；會議中，各單位正式確認採用「不刻意抬高永久軌、施工期間拆除內環陸橋並設置臨時平交道」方案作為後續推動方向，鐵道局並將相關共識納入正式會議紀錄。

雲林縣政府將依本次會議結論，儘速修正規劃內容，納入物價指數調整等因素重新檢算投資成本與效益評估，並於完成後立即提報中央進行後續審查程序。

斗六市區鐵路立體化計畫高架化全長約 6.5 公里，將一併消除市區 7 處平交道、3 座陸橋與 2 處地下道，全面改善市區交通動線與環境景觀。工程範圍涵蓋斗六車站、大學陸橋、內環陸橋、雲林路與西平路地下道等重要節點。計畫完成後，不僅可大幅縮短通行時間，提高交通安全，更能促進鐵路兩側土地再利用，帶動市區更新與都市發展，讓斗六與其他縣市同步邁向現代化城市交通環境；同時呼籲中央持續重視地方需求，盼本案順利通過中央審查並儘速核定，讓雲林鄉親早日享有安全、便捷且具城市尊嚴的交通環境。