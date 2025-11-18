斗六雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫
〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市雲林科技大學旁的高級住宅區今(18日)晚上9點10分傳出火警，紅色火光在黑夜中十分嚇人，屋內3人及時跑到屋外，鄰居聞到燒焦味也到外面查看，失火民宅2名住戶嗆傷送醫，火勢9點40分控制，起火原因待鑑定。
雲林縣消防局今天晚上9點10分獲報，指斗六市仁愛路一棟住宅發生火警，公園分隊9點15分抵達現場，發現3樓有火舌竄出，且火勢猛烈，擔心波及其他民宅，消防局加派六合、斗六、古坑及斗南等分隊，總計11輛各式救災車輛及1輛救護車，共計出動警消、義消及役男57人前往搶救。
第一大隊副大隊長張哲彬指出，消防人員到場疏散現場民眾，並以水注滅，3樓火勢猛烈，延燒到頂樓加蓋，屋主及2名住戶共3人在火警發生時及時逃到屋外，其中2名男住戶有吸到濃煙，預防性送台大雲林分院就醫，幸無大礙，火勢在9點40分控制。
