斗六震天府點燈送翡翠福牌 發送美金紅包發財金擲茭

（觀傳媒雲林新聞）【記者檢勇彭／雲林報導】創立逾50年主祀五府王爺的斗六市震天府，今年新春再度推出祈福系列活動，點燈即送限量3888枚翡翠福牌，以及除夕準備了388個1元美金紅包發送；另外年初一到初三，除有傳統的躦轎腳祈福活動，尚加碼推出限量500個的「發財金擲茭」，只要擲出三聖筊，就能「馬上有錢」而獲得發財金紅包一個，送完為止。

斗六市震天府推出祈福系列活動，點燈即送限量3888枚翡翠福牌，以及除夕準備了388個1元美金紅包發送。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六震天府除供奉五府千歲外，主祀為池府王爺並配祀神農大帝與福德正神，其中供奉的福德正神尊像，手持如意與元寶，象徵事事如意、財源滾滾，也寓意加官進祿、財富到位，長年深受地方信眾敬仰；且每逢新春，信眾總會走進廟裡點燈祈福，為新的一年求個平安順遂。

震天府今年在既有的光明燈、太歲燈之外，再度擴大規模，新增藥師燈400盞與財神燈1080盞，以祈求信眾身體健康、遠離病厄；以及做生意和投資信眾，得佑財運亨通、事業順利、財源廣進；且特別推出點燈即送限量3888枚翡翠福牌活動；其「翡翠福牌」特選等級極佳的翡翠打造，並非市面常見紀念品，更是特別禮請道長依循傳統科儀，擇吉日完成開光加持，希望信眾能將平安與好運隨身佩戴，因而這不僅僅是福牌，更是一份王爺與眾神明給信眾的祝福。

點燈即送限量3888枚翡翠福牌特選等級極佳的翡翠打造，也特別禮請道長依循傳統科儀，擇吉日完成開光加持，希望信眾能將平安與好運隨身佩戴。（圖／記者簡勇鵬攝）

另外，震天府每年除夕夜的「開廟門」活動也備受矚目，去年除夕發送美金紅包338個，讓不少信眾直呼「好兆頭」，今年廟方再度加碼，提升至388個，希望大家在新的一年「一路發、年年發」，也為新春增添熱鬧氣氛。再者，廟方在農曆大年初一到初三，除舉行傳統的躦轎腳祈福活動，今年更加碼推出「發財金擲茭」，只要擲出三聖筊，就能立刻獲得發財金紅包一個，活動口號直接喊出「得三聖筊，馬上有錢」，發財金限量500個，送完為止。