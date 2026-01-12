斗六2景點入列中央觀光據點 張麗善盼觀光人次再創新高

雲林縣長張麗善前往斗六市公所貼紅榜祝賀／翻攝照片





雲林縣斗六市「斗六膨鼠森林公園」及「斗六太平老街及周邊地區」兩處觀光遊憩據點，今(2026)年通過交通部觀光署審核，入列中央主要觀光遊憩據點，縣長張麗善今(12)日前往斗六市公所貼紅榜祝賀，也期許雲林今年觀光人次能突破5000萬，再創縣史新高。

張麗善指出，雲林縣2025年整體觀光人次達3219萬1429人次，創下縣史新高，突破3000萬並非單一活動或短期操作的偶發成果，縣府團隊剛上任時，雲林整體觀光人次僅約700多萬，經多年系統性規劃與持續投入，逐步整合旅遊路線、策劃主題活動、優化景點環境並提升服務品質，才能累積今日成果。

張麗善表示，恭喜斗六市公所在林聖爵市長帶領下，持續推動觀光景點發展，這次在縣府文觀處的協助下，斗六膨鼠森林公園及太平老街列入交通部觀光署2026年新增觀光據點，這兩處據點合計每年可吸引約1800萬觀光人次，也讓雲林縣列入觀光署的主要景點數量提升至9處。

張麗善說，中央列管的主要觀光據點，每一處每年須達80萬人次以上，這也顯示雲林這幾年在觀光量能提升上的努力已具體展現成果，去年雲林觀光人次已突破3200萬人次，直逼六都水準，期許透過這些重點景點帶動，今年朝5000萬觀光人次目標邁進。

副縣長陳璧君指出，依AI統計數據顯示，2025年1至11月，膨鼠森林公園吸引約227萬人次，太平老街更達1650萬人次，兩處合計逾1800萬人次，雲林縣2025年整體觀光人次已達3200萬，隨著2026年新增兩處據點，預期觀光人次可突破5000萬。

斗六市長林聖爵表示，雲林縣今年獲交通部觀光署核定新增膨鼠森林公園及太平老街兩處觀光據點，這是斗六多年努力的成果。膨鼠森林公園經縣府、市公所與代表會攜手合作，打造為中部五縣市適合親子同遊、讓家長安心的優質休憩空間；太平老街則透過設置約1萬8000顆燈籠，並以每年汰換4000顆的方式，逐步形塑具特色的觀光街區。

林聖爵提到，面積約7.8公頃的膨鼠森林公園園區，未來周邊會持續完成體適能館、停車場及預計3月底完工的兒童親水公園，整體面積將近11公頃，可望成為中部五縣市最大、最宜居且免費的公園，吸引更多觀光人潮。



