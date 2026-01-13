斗六2景點列中央觀光據點 張麗善貼紅榜祝賀

斗六兩景點入列中央主要觀光遊憩據點，張麗善縣長貼紅榜祝賀，期許今年觀光人次破五千萬。（記者劉春生攝）

雲林縣政府積極提報並通過交通部觀光署審核，二零二六年新增「斗六膨鼠森林公園」及「斗六太平老街及周邊地區」兩處主要觀光遊憩據點，縣長張麗善十二日至斗六市公所貼紅榜祝賀，肯定斗六觀光發展成果；同時，在長期深耕文化底蘊、整合產業資源與持續優化旅遊環境的努力下，雲林縣二零二五年整體觀光人次達三千兩百一十九萬一千四百二十九人次，創下縣史新高，為雲林觀光發展寫下重要里程碑。

縣長張麗善表示，觀光人次突破三千萬並非單一活動或短期操作的偶發成果，縣府團隊剛上任時，雲林整體觀光人次僅約七百多萬，經多年系統性規劃與持續投入，逐步整合旅遊路線、策劃主題活動、優化景點環境並提升服務品質，才能累積成果。她也特別感謝副縣長陳璧君在擔任文化觀光處處長期間，帶領團隊深化文化底蘊、推動整體觀光布局，讓遊客不僅「來得多」，更能「玩得深、留得久」，有效提升回訪率與整體旅遊價值。

張麗善縣長表示，恭喜斗六市公所在林聖爵市長帶領下，持續推動觀光景點發展，這次在縣府文觀處的協助下，斗六膨鼠森林公園及太平老街列入交通部觀光署二零二六年新增觀光據點，這兩處據點合計每年可吸引約一千八百萬觀光人次，也讓雲林縣列入觀光署的主要景點數量提升至九處。

張縣長指出，中央列管的主要觀光據點，每一處每年須達八十萬人次以上，這也顯示雲林這幾年在觀光量能提升上的努力已具體展現成果，去年雲林觀光人次已突破三千兩百萬人次，直逼六都水準，期許透過這些重點景點帶動，今年朝五千萬觀光人次目標邁進。

副縣長陳璧君表示，觀光人次穩定成長的關鍵，在於縣府持續推動具節奏感與高辨識度的整體觀光策略。「上半年瘋女神、下半年瘋男神」已成為雲林重要行銷主軸，上半年以媽祖信仰與宗教文化串聯遶境、進香與廟會活動；下半年則以布袋戲文化為核心，透過節慶、展演與主題活動，形塑「偶戲故鄉」品牌，讓人潮在一年不同檔期接力延續。

此外，縣府以「三橫三縱生態四角」的整體空間布局，系統性整合縣內觀光資源。「三橫」串聯東西向自然生態與產業文化主題旅遊帶，「三縱」連結南北向宗教朝聖、鐵道小鎮與沿海景觀，再以「生態四角」作為慢遊與生態體驗節點，引導遊客深入探索、延長停留時間，讓觀光成長由單點亮眼轉化為長期穩定動能。

在既有成果基礎上，二零二六年又新增的兩處主要觀光遊憩據點，其中斗六膨鼠森林公園以親子共融與自然休憩為核心，結合森林綠地與多元遊具設施，已成為斗六市區具代表性的親子休閒據點；斗六太平老街及周邊地區則保留傳統街屋風貌，串聯圓環、行啟記念館、雲中街生活聚落等人文節點，形塑兼具文化深度與生活感的城市散策空間。

陳璧君副縣長指出，依AI統計數據顯示，二零二五年一至十一月，膨鼠森林公園吸引約兩百二十七萬人次，太平老街更達一千六百五十萬人次，兩處合計逾一千八百萬人次，雲林縣二零二五年整體觀光人次已達三千兩百萬，隨著二零二六年新增兩處據點，預期觀光人次可突破五千萬。

她強調，在張麗善縣長帶領下，雲林各鄉鎮都有特色，唯有縣府與地方公所共同投入軟硬體建設與活動策劃，才能成功打造具吸引力的觀光據點，雲林已經從農業大縣翻轉成為觀光大縣，誠摯邀請大家多多走訪雲林與斗六，感受城市魅力。

斗六市長林聖爵表示，雲林縣今年獲交通部觀光署核定新增膨鼠森林公園及太平老街兩處觀光據點，這是斗六多年努力的成果。膨鼠森林公園經縣府、市公所與代表會攜手合作，打造為中部五縣市適合親子同遊、讓家長安心的優質休憩空間；太平老街則透過設置約一萬八千顆燈籠，並以每年汰換四千顆的方式，逐步形塑具特色的觀光街區。

他感謝張麗善縣長與陳璧君副縣長的大力支持經費與政策，讓約七.八公頃的膨鼠森林公園園區成為中部知名觀光據點，未來周邊會持續完成體適能館、停車場及預計三月底完工的兒童親水公園，整體面積將近十一公頃，可望成為中部五縣市最大、最宜居且免費的公園，吸引更多觀光人潮，也感謝市公所團隊的共同努力。

文化觀光處補充表示，為延續觀光成長動能並迎接新春旅遊熱潮，新春期間雲林各地陸續推出多項觀光活動，包含已登場的虎尾糖都嘉年華，以及後續結合山城花季與夜間觀光特色的相關活動與北港燈會，分別於雲中、雲東及雲西地區展開，展現縣內觀光布局的多元與均衡。虎尾糖都嘉年華位於雲中地區，以糖業文化與地方產業為主軸，透過節慶氛圍與多元活動形式，呈現虎尾作為糖都重鎮的歷史底蘊與城市特色；古坑櫻花季於雲東山城登場，結合地景特色與季節花況，形塑春季限定的自然旅遊亮點；北港燈會則在雲西沿海地區舉辦，融合宗教文化與夜間觀光元素，延伸傳統信仰活動的觀光深度。透過不同主題與場域的串聯，提供民眾多元且具季節感的新春旅遊選擇，持續帶動人潮進入雲林、活絡整體觀光動能。