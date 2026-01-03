斗六2026圓環元旦晚會熱鬧登場 120攤市集齊聚15度低溫不減追星熱情

▲斗六2026圓環元旦晚會熱鬧登場，120攤市集齊聚，15度低溫不減追星熱情。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】迎接2026年（民國115年）嶄新篇章，「115年雲林上場－斗六圓環元旦晚會」（2）日晚間於斗六圓環熱鬧登場，現場結合流行音樂、水舞展演、科技光影與特色市集，吸引大批市民與外地遊客共襄盛舉。即便夜間氣溫下探至約15度，仍澆不熄民眾追星熱情，圓環周邊人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。

斗六市長林聖爵表示，此次元旦晚會由雲林縣政府補助新臺幣300萬元、斗六市公所自籌150萬元，總經費達450萬元，市公所全力以赴，希望以高品質演出與完整活動規劃，讓斗六成為元旦期間全台最具特色的城市舞台。

金曲卡司登場 低溫中點燃圓環熱度

晚會自下午起陸續開唱，現場粉絲不畏寒風守候。壓軸登場的嘻哈天團 玖壹壹 一出場即引爆全場尖叫聲，帶動觀眾跟著節奏揮舞螢光棒，將斗六圓環化身大型戶外音樂派對。

水舞舞台 × LED燈飾畫 × 萬盞燈籠

新舊交融 打造斗六夜間新地標

今晚舞台以斗六圓環水舞為背景，隨音樂節奏變化的水柱與燈光相互呼應，呈現浪漫震撼的視覺效果。圓環周邊同步點亮長達約70公尺的LED燈飾畫，流動光影環繞場域，展現科技藝術之美。

延伸至太平老街的萬盞彩繪燈籠同步亮燈，這項邁入第9年的燈籠展覽，匯集斗六市國中小學童的創意作品，從圓環一路延伸至斗六福德宮，吸引民眾拍照打卡，成為活動另一大亮點。

120攤市集全數進駐 全省美食齊聚斗六

配合元旦晚會，太平路封街規劃「光映市集」，活動市集攤商已全數完成進駐，超過120攤，網羅來自全省的獨特料理、人氣小吃與特色美食，迎接前來欣賞演出與逛街的遊客與市民。

市集結合透光布條、彩繪燈籠與燈串設計，形成夢幻光廊，即使在低溫夜晚，民眾仍邊品嚐美食、邊欣賞水舞與演唱會，現場洋溢濃厚的節慶氛圍。

拍照打卡送螢光棒 圓環化身璀璨星海

活動現場同步推出「太平老街燈籠合影打卡送好禮」活動，吸引民眾踴躍參與。許多觀眾手持螢光棒隨音樂搖擺，讓整個晚會現場宛如一片璀璨星海，為2026年的第一個夜晚留下難忘回憶。

林聖爵市長也邀請民眾把握接續登場的活動內容，持續關注斗六市長林聖爵粉絲專頁，一同在音樂與燈光中迎接嶄新的一年。