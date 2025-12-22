斗南台鐵舊倉庫成小書屋動工 廢棄倉庫蛻變教育藝文空間

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「斗南鐵道小書屋暨社區共融空間」計畫自今年四月啟動後，22日正式舉行動工祈福典禮，工程預計於115年底前完工。未來將把閒置數十年的台鐵舊倉庫，轉化為結合閱讀、教育與藝術的人文空間，成為斗南地區嶄新的公共場域。

翻轉廢棄倉庫！斗南鐵道小書屋今日動工，張麗善縣長：打造教育與藝術共生新地標。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞當日率縣府團隊出席典禮，並與立法委員張嘉郡、縣議會議長黃凱、斗南鎮長沈暉勛、多位縣議員及地方代表、逢甲大學與營造團隊、在地學校及鄉親共同焚香祈福，祝禱工程順利圓滿。

廣告 廣告

縣長張麗善今（22）日上午出席「斗南鐵道小書屋動工祈福典禮」與眾人共同焚香祝禱，祈求工程圓滿順利。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，小書屋基地原為農糧署舊穀倉，長期閒置破敗，不僅影響市容，也成為環境衛生隱憂。縣府透過公私協力模式，結合逢甲大學建築團隊的專業設計與欽成營造的認養支持，讓老舊倉庫得以重生，轉化為兼具親子共讀、長輩休閒與社區交流功能的知識綠洲。

斗南鐵道小書屋今正式動工，預計於115年底前完工，屆時將使閒置數十年的台鐵舊倉庫，蛻變為充滿藝術感的人文閱讀空間。（圖／記者蘇榮泉攝）

逢甲大學副校長黎淑婷指出，斗南鐵道小書屋以「鐵道、糧食、倉庫」為核心概念，導入人性化與永續共生設計。一、二樓空間整合運用，打造閱讀與互動兼具的平台，並融入糧倉圓形會議室、鐵道意象動線及自然採光設計，保留原有磚牆與老建築紋理，展現歷史記憶與藝術美感。

張麗善強調，地方政府資源有限，但民間力量無窮，感謝逢甲大學與欽成營造的投入與支持，讓計畫從構想走向實踐。（圖／記者蘇榮泉攝）

黎淑婷也提到，「逢甲建築小書屋」計畫自2013年推動以來，斗南鐵道小書屋為第21座、也是雲林第5座，希望透過空間再利用，串聯孩童、成人與長者的學習需求，成為地方教育與社區營造的重要示範。

小書屋完工後將定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多功能場域，成為斗南鎮具代表性的藝文據點。（圖／記者蘇榮泉攝）

立法委員張嘉郡表示，教育是改變生命的重要力量，這座小書屋透過公私部門攜手合作，將為孩子打開更寬廣的視野，在藝術與美學薰陶下，培養自信與國際視野。

斗南鐵道小書屋核心圍繞「鐵道」、「糧食」、「倉庫」三大元素元素，並以人性化及永續共生為設計方向。（圖／記者蘇榮泉攝）

欽成營造董事長林佳泰指出，公司即將迎來50週年，能持續參與地方建設、回饋社會，是企業的重要使命，期盼為各鄉鎮帶來正向改變。

樟湖國中小校長陳清圳表示，小書屋完工後將定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多功能場域，成為斗南鎮具代表性的藝文據點。斗南鎮長沈暉勛也表示，未來將結合里民力量，共同維護周邊環境，提升社區服務與生活品質。

小書屋完工後將定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多功能場域，成為斗南鎮具代表性的藝文據點。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善強調，地方政府資源有限，但民間力量無窮，感謝逢甲大學與欽成營造的投入與支持，讓計畫從構想走向實踐。縣府將持續把關工程品質，期待小書屋啟用後，為地方學子與鄉親提供兼具教育、人文與藝術價值的學習空間。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！