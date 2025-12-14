斗南小東里重大死亡車禍 彎道路口直行衝撞對向肇禍
（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣斗南鎮大同路小東里路口，今（14）日清晨發生一起重大死亡車禍，肇事白色休旅車過彎道路口時直接衝撞對向車道，造成內車道自小貨車車毀人亡，並波及外車道自小客車，目前2人死亡1人重傷昏迷另1人受傷較輕，事故肇因正由斗南警分局交通事故小隊調查中。
今（14）日清晨6時左右，斗南鎮通往虎尾鎮的大同路和小東東路的彎道路口，1輛由42歲林姓男子駕駛的白色休旅車，由虎尾往斗南方向行駛，行經該肇事彎道路口時，疑因車速過快不及順彎而失控直衝對向車道，直接撞擊對向內車道的一輛黑色自小貨車和外車道的紅色自小客車，造成自小貨車的66歲黃姓男駕駛和44歲女乘客兩人下半身重創受困，在消防救護人員趕抵時已失去生命跡象，雖經送醫搶救仍宣告回生乏術；另輛行駛外車道的紅色自小客45歲林姓男駕駛則臉部輕傷；至於肇事的白色休旅車林姓男駕駛傷勢嚴重，目前仍昏迷診治中。
肇事時段正值清晨，還在睡夢中的附近居民被諾大的撞擊聲驚醒而出門查看，發現黑色貨車頭全爛，後車廂印有關廟麵紙箱的麵條、乾貨散落在地上；看到受困在車內的一男一女有些眼熟，疑似每天上午就到斗南鎮內中山路32巷路口擺攤賣關廟麵條的攤販；據擺攤處的居民表示，該對攤販在該處擺攤約由一年多，每天從上午擺攤到晚上9點多才收攤回租屋處，兩人年齡雖有很大差距，卻形影不離，除補貨和周六日到外地擺攤外，幾乎天天都在該處擺攤。
警方表示，肇事的林姓男駕駛，偏離車道撞及對向車輛釀禍原因不明，詳細肇事原因目前正調查待釐清；另外，肇事車與對向貨車撞擊後，初步調查現場林男的車內並無酒味，但是否涉酒駕或毒駕，因林男還昏迷開刀中，仍待抽血送驗確定。
