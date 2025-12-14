斗南恐怖車禍畫面曝光！3車猛力相撞「車頭身分離」 2人救出已無心跳

記者林意筑／雲林報導

警消人員立即將4人救出後立即送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

雲林斗南驚傳嚴重車禍事故！今（14）日清晨6時許，2輛轎車及1輛小貨車行經大同路時發生碰撞，其中1輛轎車及小貨車通過路口時疑似未減速，2輛車猛力對撞，導致小貨車頭與車身分離，車內1男1女被救出時已無生命跡象，轎車駕駛則陷入昏迷，至於另輛轎車上則有1人受傷，警消人員立即將4人送醫搶救，事故發生詳情有待警方進一步調查釐清。

轎車及小貨車猛力對撞，導致小貨車頭與車身分離，且波及另輛轎車。（圖／翻攝畫面）

今日清晨6時6分許，有2輛轎車及1輛小貨車於雲158乙公路上發生對撞，雲林縣消防局獲報後立即派遣消防車、救護車與人員前往救援。消防人員趕抵時發現現場一片狼藉，其中2輛轎車車頭全毀、小貨車甚至車頭與車身「身首分離」，消防人員立即使用破壞器材將受困小貨車內的1名年約40歲的男性及1名年約40歲的女性救出。

不過消防員救出小貨車上的2人時已無呼吸心跳，與小貨車對撞的轎車年約40歲的男駕駛被救出時也已陷入昏迷，另輛轎車上的年約45歲男駕駛則臉部受輕傷，救護人員立即將4人分別送往若瑟醫院、斗六台大醫院及雲基醫院。至於事故發生詳情，有待警方進一步調查釐清，至於4名傷者身份，及肇事原因是否未注意路口來車或其他原因也由警方調查中。

