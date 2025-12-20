斗南文資廊帶成形 舊派出所啟動再生 - https://www.watchmedia01.com

雲林縣政府文化觀光處特別與營運他里霧文化園區的國立虎尾科技大學青年團隊合作，結合2025他里霧聖誕系列活動於派出所場域舉辦「齁聖ㄟ市集」（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】修復完成的歷史建築「斗南派出所」於20日正式對外亮相，成為斗南站前文化廊帶中的最新節點。雲林縣政府文化觀光處結合他里霧文化園區聖誕活動，在派出所空間舉辦《續˙舊所—斗南古宅微策展》及「齁聖ㄟ市集」，展現文化資產保存與青年創意並行的成果。

修復完成的歷史建築「斗南派出所」於20日正式對外亮相，成為斗南站前文化廊帶中的最新節點（圖／記者蘇榮泉攝）

活動當天串聯他里霧文化園區的二手文創市集，現場集結超過40攤文創品牌、13部美食餐車及多組音樂表演，打造斗南入冬後最熱鬧的文化盛會（圖／記者蘇榮泉攝）

斗南派出所創建於1952年，為戰後初期重要公共建築，具備台日融合的建築特色。2015年登錄為歷史建築後，因警政機關搬遷而閒置。縣府投入約1,680萬元進行修復，工程重點包括結構安全強化、雨傘型寄棟式屋架修繕，以及復原原有木窗細部，完整保留歷史風貌，並於2024年10月完工。

虎科大學生自製繪本，介紹石龜溪的歷史故事（圖／記者蘇榮泉攝）

文化觀光處處長陳璧君表示，此次微型策展以斗南街區發展為主軸，透過影像紀錄與空間敘事，引導民眾重新認識地方歷史。同時，由國立虎尾科技大學青年團隊策劃的市集活動，結合互動遊戲、文創商品與音樂演出，吸引不同世代參與，活絡站前街區人潮。

雲林縣斗南鎮站前文化地標——歷史建築「斗南派出所」，在歷經一年多的嚴謹修復後，不僅榮獲「2025建築園冶獎—舊建築再生類」肯定，更將於（20）日迎來修復後的首場活化活動（圖／記者蘇榮泉攝）

活動亦串聯他里霧文化園區舊倉庫群、斗南分局舊辦公廳舍「榕苑」、斗南國小日式宿舍「斗南文薈館」等據點，與百年歷史的斗南火車站共同構築完整文化廊帶，兼具教育、觀光與生活機能。

處長陳璧君強調，斗南派出所的竣工，象徵著「斗南文資廊帶」的正式成型（圖／記者蘇榮泉攝）

文化觀光處處長陳璧君指出，未來將持續推動站前歷史建築的再利用與整合，發展深度文化旅遊，讓斗南從歷史場域出發，展現雲林文化觀光的多元樣貌。

斗南派出所坐落於火車站出口右前方，是旅客踏入斗南的第一印象，斗南派出所不只是地標，更是斗南人的共同記憶（圖／記者蘇榮泉攝）