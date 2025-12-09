斗南木藝崛起！ 奪2025全國卓越商圈優選 在地文化變現成商機

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林斗南鎮形象商圈日前在經濟部評選中拔得「2025全國卓越商圈獎—優選」，憑藉深厚木藝與葫蘆雕刻文化、十多年經營與創新行銷，吸引人潮回流、帶動在地就業與觀光，成為地方再生典範。

斗南商圈的勝出並非偶然：自2007年組織化以來，在理事長羅紫軒領軍下，將傳統技藝轉化為可售商品與體驗活動，並結合年度「斗南木藝生活節」等活動，成功把文化資產轉換為消費力與媒體話題。這套以文化為核心、以市場為導向的經營策略，是評審肯定的關鍵。

廣告 廣告

近年來，斗南不僅在中央評比中屢獲佳績，亦在各項地方賽事中脫穎而出：2023年拿下「城鄉島遊」創意與體驗雙金，2024年多家店家獲選「標竿店家」，今年再奪全國優選，證明商圈從單一行銷走向品牌化、從個別店家走向系統化提升。

縣府建設處表示，為了強化商圈競爭力，近年投入店面改造、品牌輔導與活動經費，已協助斗南、土庫、虎尾、古坑等商圈進行門面更新與規劃，並透過「雲林100碗」等美食活動，成功塑造斗南「美食＋木藝」雙品牌，帶動區域觀光與消費循環。

面對後疫情時代的觀光復甦與市場競爭，斗南的路線提供一個可複製的樣板：依託在地文化打造差異化體驗，並透過年節活動與店家升級擴大吸引力。縣府也強調，未來將持續投入資源，協助商圈建立行銷長效機制、人才培力與數位化管理，讓地方創生不只是一時花火，而是可持續的產業生態。

斗南的成功提醒所有地方：文化不是留在博物館的靜物，而是能走入市場、進入人流、創造經濟價值的活體。縣府呼籲民眾支持在地小店，企業與公部門則被期待拿出更具體的資源與合作，讓更多社區能把文化轉成穩健的競爭力與永續的生活經濟。