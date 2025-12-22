斗南東外環新闢路段動工 延伸1公里116年3月完工 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗南鎮東外環自信義路延伸至仁愛路新闢工程，今（22）日由縣長張麗善主持動工典禮，預計在116年3月完工，將可紓解斗南市區聯外交通擁塞問題，促進斗南鎮東西區均衡發展，提升大斗南地區整體經濟發展動能。

斗南鎮東外環自信義路延伸至仁愛路新闢工程，今（22）日由縣長張麗善主持動工典禮，預計在116年3月完工。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗南鎮「東外環道路新闢工程」屬都市計畫道路開闢，由斗南鎮公所提案，再由雲林縣政府向內政部國土管理署爭取納入「104—110年度生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」， 並於109年1月獲中央核定。其後，本案續以延續性案件方式，納入「111—116年度生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」，持續推動辦理。

廣告 廣告

斗南鎮東外環道路新闢工程自省道台1線西側建國三路既有路段銜接，由信義路起始，延伸至仁愛路，為道路總長約1公里，路寬24公尺，其總工程經費1.9億多元（未含土地徵收經費），中央補助1億5795萬元、雲林縣政府補助2593萬元，公所配合款支應1112萬元。工程預計於116年3月完工。

新闢工程自省道台1線西側建國三路既有路段銜接，由信義路起始，延伸至仁愛路，為道路總長約1公里，路寬24公尺。（圖／記者簡勇鵬攝）

今天動工典禮冠蓋雲集，縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、國土署中區工程分署分署長陳俊雄、斗南鎮長沈暉勛、鎮代會主席陳大華、議員王秋足、顏忠義、簡慈坊、蔡東富夫人洪惠玲、賴明源助理戴肇志及斗南鎮鎮民代表、各里里長出席，見證斗南交通跨出重要里程碑。

縣長張麗善指出，斗南鎮東外環道闢建是地方企盼多年交通工程，但因土地徵收及工程經費等問題，延宕多年；以致在縣府全力協助及公所、代表會努力與地主溝通，克服困難，今天終於動工，實現地方長久期待，因此非常感謝中央在工程經費大力支持。

完工後可紓解斗南市區聯外交通擁塞問題，促進斗南鎮東西區均衡發展，提升大斗南地區整體經濟發展動能。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，這段新闢僅1公里的工程，將於116年3月完工；後續還有第二期工程，縣府會持續向中央爭取經費，盼早日完成東外環道路全線工程，提升斗南鎮整體交通路網的完整性與發展潛力。

立委張嘉郡表示，斗南鎮東外環道路對斗南鎮東、西區區域發展相當重要，更可提升大斗南地區發展，今天動工典禮是斗南交通建設再升級的起點，她會努力爭取中央核定下期工程經費，讓斗南鎮交通路網完善周全，挹注發展動能。

東外環道路為斗南鎮整體交通建設藍圖中的關鍵工程，完工後可有效改善交通壅塞情形，強化東西向聯外道路機能，帶動地方發展（圖／記者簡勇鵬攝）

斗南鎮長沈暉勛表示，東外環道路為斗南鎮整體交通建設藍圖中的關鍵工程，完工後可有效改善交通壅塞情形，強化東西向聯外道路機能，帶動地方發展；因此感謝中央與雲林縣政府在經費與政策上的支持，以及地方民意代表與相關單位的協助。