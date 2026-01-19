斗南某二手車行展示車遭砸 3蒙面人持棍棒砸損3車

20260118170842_0_31d15f

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗南鎮雲林路某二手車行，今（18）日凌晨1時遭3名蒙面人持棍棒砸損3部展示車，目前經斗南經警方受理後循線偵辦，初步了解係因買賣糾紛引起的洩憤行為，也已掌握涉案車輛和人員，正積極傳喚相關涉案人到案。

斗南鎮雲林路某二手車行，今（18）日凌晨1時許，遭3名蒙面人持棍棒砸損3部展示車。（圖／記者簡勇鵬攝）

今（18）日凌晨1時許，突有一輛白色自小客初級停在斗南鎮雲林路某家二手車行店前，由車上衝出3名持棍棒蒙面人，隨即朝置放在行外遮雨篷的雙B展示車猛砸，然後坐上原車揚長而去，其過程相當短暫，造成3部展示車的前後擋風玻璃和車體嚴重破損。

斗南警分局員警受理後，經了解案情疑因是車行與顧客買賣車輛間糾紛而引起，雙方彼此認識；經調閱監視器查閱該部白色自小客車，發現該車主登記為持居留證入台的越南籍移工，因而研判該3名蒙面人的身分也不排除同是外籍移工，目前正積極傳喚該名越南籍車主到案說明釐清。

3名持棍棒蒙面朝置放在行外遮雨篷的雙B展示車猛砸，造成3部展示車的前後擋風玻璃和車體嚴重破損。（圖／記者簡勇鵬攝）

該二手車行業主指出，開車行已十幾年了，從未與人有糾紛或結怨，不過日前一位一年多前曾向車行買車的某顧客，曾反映油路系統有問題而發生爭論，對方並口出惡言，因而不排除此起砸車洩憤事件與該名顧客有關，不過目前已報案，則靜待警方調查偵辦釐清中。