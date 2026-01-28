斗南聖德自辦重劃地主質疑灌人頭 雲縣府：2/14前決定准駁

反對雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃的地主，在現場懸掛布條。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案今(28)日召開聽證會，時代力量、反對重劃地主在會前召開記者會，地主強調，重劃案是灌人頭通過，若縱容開發公司掠奪人民土地，會採取更激烈抗議行動。時代力量發言人鄭宇焱表示，整個重劃案問題重重，呼籲縣府停止違法重劃侵害人民權益。

雲林縣府地政處強調，地主質疑的人頭地主問題，所有權都已移轉回去，目前聖德市地重劃案沒有虛灌人頭問題，縣府依法受理及依規定辦理審查，今天聽證會給支持及反對地主陳述意見，會後逐字稿方式記錄，在2月14日前召開市地重劃及區段徵收委員會審議，決議是通過開發或退回重新檢討。

廣告 廣告

斗南鎮聖德自辦市地重劃案前身為「斗南鎮大業自辦市地重劃區」，位於國1斗南交流道西北側，計畫面積約7.8公頃，辦理過程中有部分地主質疑有灌人頭情況，向法院提起訴訟、更向監察院陳情。

雲林縣府考量雲林地方法院判決，重劃會有4項決議無效且無法補正，在2024年10月依法解散大業重劃會，2025年6月部分地主依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法規定，提出「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃區重劃會」，縣府審查後核准成立，有地主不服提起訴願，內政部於去年11月底駁回。

該重劃案已報內政部展延2次，開發期限在今月2月14日，縣府今天在斗南鎮公所召開聽證會，反對重劃的地主在公所前拉白布高喊，自辦重劃形同強盜、縣府縱容重劃違法、拒絕掠奪民地。

反對重劃的多名地主指出，該案成立就有違法程序，尤其人頭地主爭議，竟又更名「借屍還魂」且光速成立並召開聽證會，質疑縣府有失職，堅決反對重劃。

鄭宇焱表示，聖德市地重劃案問題重重，也凸顯自辦重劃制度是霸凌人民、侵害人民的財產及權益等問題，呼籲雲林縣府停止違法重劃捲土重來。

縣府地政處強調，全案受理過程均依法行政，今天聽證會目的是讓當事人及利害關係人，針對爭點進行陳述、論辯，會後做成逐字紀錄，送市地重劃及區段徵收委員會審議斟酌，作成准駁決定。

反對自辦市地重劃案地主在斗南鎮公所前拉布條，高喊自辦重劃形同強盜。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

從200元跌到5元！鰻苗價格「斷崖式雪崩」 漁民苦嘆年終落空

國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因

「全市第1大校」校長張永芬2/1退休 康裕成:感謝她奉獻高雄

威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎

