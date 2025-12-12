斗南自辦重劃疑「借屍還魂」再闖關 時力質疑：雲林藍綠政商合流

時代力量今日召開「雲林藍綠政商一家親？斗南違法自辦重劃換名再炒！」記者會。 圖：時代力量提供

[Newtalk新聞] 時代力量秘書長林邑軒今（12）日與斗南聖德重劃自救會於台大校友會館召開記者會，質疑雲林斗南自辦市地重劃案多年來問題重重，不僅曾被法院判決決議無效、遭監察院點名有灌人頭疑慮，卻在原重劃會遭撤銷後，短短數月內以更名方式捲土重來，形同「借屍還魂」。

林邑軒指出，聖德自辦重劃案的實際內容，根本是已遭判決無效並被縣府解散的「大業自辦重劃案」重新包裝。原班人馬在解散三個月內，就在相同範圍再次啟動重劃，意圖在2026年2月15日的期限內強行闖關。

地主張銘顯表示，斗南交流道特定區自民國66年納入都市計畫，至今近半世紀仍未完成開發，問題核心在於縣府長期依賴自辦重劃，拒絕以公辦方式推動，任由業者圈地與炒作。九年期間，多次展延開發期程，不僅未調整整體都市計畫，甚至為業者量身訂做零碎個案變更，破壞計畫整體性與土地公平。

另一名地主張族民批評，斗南小東村居民務農為主，不熟悉開發法規，卻多次遭自辦重劃制度侵害。過去大同開發案即以灌人頭方式勉強取得過半同意，徵收比例高達五成五，後續施工與驗收問題不斷，訴訟綿延至今。大業重劃案也以相同方式成立重劃會，長年毫無進展卻多次獲縣府展延，如今更能在各方護航下迅速重啟新案。

林邑軒批評，縣府在藍綠議員共同關切下加速審查，說明會中更放任重劃會對反對地主施壓，甚至允許開發商公開談論重劃會轉手與利益接盤，顯示縣府已嚴重失職，默許財團把人民土地當成交易籌碼。

他進一步指出，實際主導斗南多起自辦重劃案的櫻花土地開發公司及其背後的林壽昌、黃櫻花，長期涉及灌人頭及虛增地主等爭議。林壽昌亦曾任民進黨雲林縣黨部執委，黃櫻花也曾為民進黨斗南黨代表，如今卻在國民黨執政的雲林縣內獲得護航，顯示地方藍綠政商結構盤根錯節。

林邑軒表示，聖德重劃會將於明日召開第二次會員大會企圖通過重劃計畫書，時代力量掌握相關不法資料，將送交雲林地檢署。他並要求縣長張麗善立即解散聖德自辦重劃，改回公辦程序，停止對不同意戶的類徵收壓迫，同時呼籲內政部盡速修正自辦重劃辦法。

