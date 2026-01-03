▲斗南警即時救援中風男子並協助通報急難救助。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】大埤警員黃庭毅、劉子源日前接獲游姓女子報案，表示父親因身體不適在房內休息，因房門鎖住，游女在父親房間外多次呼喊未獲得回應，擔心父親發生危險，請求警方協助。警方立即到場了解並在門外呼喊亦未獲得回應，徵得游女同意後立即破門，發現游父躺臥於床上，有口齒不清且右肢無力等症狀，員警驚覺游父可能有中風之情形，為避免游父病情惡化，趕緊通報救護車，將游父送往醫院治療。經醫院診治後，游父被診斷為腦中風，於加護病房治療中。

廣告 廣告

經了解，游女一家居住在大埤鄉轄內，游女須自己照顧年幼的小孩及父親，無法出門工作，全家僅靠游女姊姊一人在外工作，勉強維持全家的生計。如今父親突然中風住進加護病房，需要一筆龐大的醫療費用，游女姊姊已無力負擔，生活經濟頓時陷入困境。警方主動向恩主公慈善會通報獲得救助，讓其生活獲得紓困，游女對警方積極的協助頻頻道謝。

斗南分局表示，家中若有年邁長者，或是獨居長者民眾，要注意自己身體健康，尤其以高風險慢性疾病族群更要多加注意，而且近日天氣仍不穩定且溫差較大，民眾要做好保暖措施，若遇突發狀況務必保持冷靜，並立即撥打 110 或 119 報案專線尋求協助。