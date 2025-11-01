斗南警推動守望相助訓練 反詐婦幼安全宣導獲好評

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】斗南警分局於10月29日晚間7時，在斗南順安宮香客大樓舉辦114年下半年守望相助巡守人員訓練，吸引多名巡守隊成員熱烈參與。此次活動旨在提升巡守隊員對治安、交通、反詐騙及婦幼安全等議題的認識，協助強化在地治安網絡，充分展現「警力有限，民力無窮」的合作精神。

分局長林文智親自講授反詐騙、反毒、防空避難引導以及交通安全等重要內容，並強調最新交通法規與酒後駕車、禮讓行人等交通議題。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

活動中，分局長林文智親自講授反詐騙、反毒、防空避難引導以及交通安全等重要內容，並以輕鬆活潑的方式與參訓人員互動，強調最新交通法規與酒後駕車、禮讓行人等交通議題，提醒巡守人員加強社區勸導與協助，同時也就當前治安政策進行深入說明，獲得現場學員熱烈回應。

活動旨在提升巡守隊員對治安、交通、反詐騙及婦幼安全等議題的認識，協助強化在地治安網絡，充分展現「警力有限，民力無窮」的合作精神。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

除了專業訓練課程外，分局也趁此機會表揚114年下半年表現優異的10位巡守隊員，其中包括明昌、西岐、太興、四維、將軍、松竹、崁頭厝及華山等地巡守隊，林文智分局長親自頒發感謝狀，肯定他們為社區治安無私付出，期望藉此激勵更多守望相助隊員投入社區守護工作。

林文智分局長親自頒發感謝狀，肯定他們為社區治安無私付出，期望藉此激勵更多守望相助隊員投入社區守護工作。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

斗南警分局表示，此次訓練課程以「精實簡用」為原則，透過專業師資與實務分析增進巡守人員的執行能力，不僅強化社會安全網，也拉近了警民距離。警分局指出，未來將持續推動相關培訓與合作，以打造平安和諧的生活環境，讓社區居民更放心。

