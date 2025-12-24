斗南警走進社福據點 陪伴慢飛天使學防詐護安全

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為強化身心障礙者的自我保護意識與生活安全，斗南警分局日前走入福德公園，為雲林縣身心障礙者重建協會所服務的慢飛天使，辦理預防詐騙及婦幼人身安全宣導，透過貼近生活的方式，協助心智障礙者建立正確安全觀念，築起社區防護網。

斗南警分局日前走入福德公園，為雲林縣身心障礙者重建協會所服務的慢飛天使，辦理預防詐騙及婦幼人身安全宣導。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

雲林縣身心障礙者重建協會長期陪伴混合障別的成年心智障礙者，透過工作訓練與生活支持，協助62名服務對象培養工作技能與穩定生活能力，逐步融入社區生活。警方此次進入協會服務據點，結合實務經驗與互動教學，讓安全知識更容易被理解與記憶。

廣告 廣告

宣導活動由斗南警分局隊長吳淑裕主講，針對常見詐騙手法進行說明，提醒不輕信陌生人、不隨意提供個人資料，並介紹反詐騙諮詢專線165的使用方式。過程中，慢飛天使們專注聆聽、踴躍參與互動，展現高度學習意願，現場氣氛溫馨。

活動由斗南警分局隊長吳淑裕主講，針對常見詐騙手法進行說明，提醒不輕信陌生人、不隨意提供個人資料，並介紹反詐騙諮詢專線165的使用方式。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

因應近期北部地區發生隨機攻擊事件，警方也同步加強人身安全宣導，提醒遇到可疑人事物時應保持警覺、拉開距離，並立即向工作人員或警方求助，撥打110報案，確保自身安全。

雲林縣長張麗善表示，慢飛天使在學習與生活上的努力值得肯定，感謝警方主動走進社福據點，以耐心與同理心傳遞安全知識，讓關懷成為守護社會的重要力量。

斗南警分局分局長林文智指出，警方將持續深化社區警政工作，結合社福單位力量，把安全宣導送進更多關懷據點，陪伴慢飛天使在生活道路上走得更穩健。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！